馬季煞科｜全季投注額逾1400億元破紀錄　單日逾20億創回歸後新高

2021-2022年度馬季今日（16日）煞科，沙田馬場上演11場煞科賽事，總投注額達20億3900萬元，較上季煞科升11%，是回歸以來單日賽馬日新高。因應防疫規定，所有入場馬迷必須預約入場，並要符合疫苗通行證要求。總結在疫情下的馬季，馬會今季舉行了88個賽馬日，全季投注額再刷新紀錄，逾1400億港元，較上季升3%。博彩稅總額高達141億港元，較上季增加2.8%。



馬會指，面對新冠疫情蔓延全球帶來的挑戰，馬會繼續果斷應對，實行最高標準的衞生措施，以保障員工、賽馬參與者及公眾的安全和健康，確保賽馬賽事能夠繼續舉行，整季未有因疫情影響而取消任何一次賽事。

博彩稅總額達141億 較上季增2.8%

總結今季舉行了88個賽馬日，合共上演836場賽事及281場越洋轉播賽事，投注額再刷新紀錄，逾1400億港元，較2020/2021年度馬季上升3%。博彩稅總額高達141億元，較上季增2.8%。

未因疫情取消任何一次賽事 應家柏：期待一切早日復常

馬會行政總裁應家柏表示，馬會得到港府信任獲准繼續舉行賽馬賽事，在時刻秉持保障公眾、員工和賽馬持分者健康和安全的原則下，完成整個馬季及投注額創出新高，令人鼓舞，而他對練馬師、騎師、馬主、員工和顧客均能保持自律和團結感欣慰：「期待一切能早日回復正常，以迎接所有馬迷重回沙田和跑馬地馬場觀賽。」

潘頓、羅富全分膺冠軍騎練 新馬季暫定9.11開鑼

隨著煞科戰跑畢，今季各項冠軍寶座亦有定案，潘頓、羅富全及蔡明紹分別奪得冠軍騎師、冠軍練馬師及「告東尼獎」榮銜，而馬會暫定新一季賽事在9月11日開鑼，但仍有待政府審批。