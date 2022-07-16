澳門停市延長五日　傳市民穿「無飯食」上衣表訴求　議員憂民怨增

澳門疫情持續，當地政府原定7月11日停工停市至7月18日凌晨，但措施展開至第六日，今日（16日）澳門行政長官賀一誠頒布批示將措施延長5日直至7月23日凌晨。有澳門居民表示，當地超市物資供應充足，食肆繼續營業，暫亦能以消費券支撐生活。



不過，停工停市下，網傳有市民身穿印有「無工開、無飯食」的T恤外出核酸檢測，並寫上派發1萬元等不同訴求，亦有在紅碼區狗隻疑因進食時骾親後因窒息而失救死亡，觸發狗主不滿防疫政策。



澳門立法會議員林宇滔則指，每日新增雙位數個案，確實需延續現有防疫措施，否則早前的努力將前功盡廢，但他認為，當局若再不願聆聽民意，改善防疫措施，估計將出現不必要的矛盾，為將來抗疫工作帶來更大困難。



▼7月16日 澳門停市第6日市況▼



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街道人流疏 超市物資供應足 澳門居民︰未到好差地步

澳門政府公布延長停市措施後，市面平靜，有澳門市民表示，現時街道人流稀疏，但超市的物資供應充足，麥當勞及茶餐廳等食肆，目測有八成亦繼續營業。雖然已停工多日，但認為消費券暫能支撐生活，除了接受檢測及到超市買日用品外，大部份時間均留家煲劇：「覺得還好啦，未去到好差嘅地步。」

雖然連日來的強制核酸檢測及延長停工停市，部份人或有微言，但該市民表示，即使對防疫措施及物價不滿，但大部份市民僅口裡說不：「澳門人好乖㗎，鬧完又係乖乖去做核酸。」

澳門立法會議員林宇滔形容陷兩難 認同有必要延長停工

澳門立法會議員林宇滔認為，目前澳門陷進兩難的局面，每日新增雙位數個案，確實需延續現有防疫措施，否則早前的努力將前功盡廢；同時經濟受打擊，部份需養妻活兒及供樓的市民，已難以支撐。他批評當局防疫失誤，賭場巴黎人的患者流出社區，以致社會擔心將無了期停工停市。

有人穿無工開、支持清零上衣 林宇滔︰講出好多人心聲

此外，網上流傳多張相片，圖中有人身穿印有「無工開、無飯食」上衣，部份見到有人用黑筆寫上訴求，包括全民15000、增發一期現金分享、MOP$10000、支持清零、多謝前線人員等。林表示，今日亦留意有網民上傳相關相片︰「講出好多人心聲，呢個係真㗎。」

澳門立法會議員林宇滔。（林宇滔Facebook圖片）

林表示，近日亦接獲多宗居民的求助個案，與家庭矛盾、情緒問題相關，認為市民的壓力日增。他亦觀察到近日社會的配合度下降，例如接受強檢的人數，由最初的67萬減至約60萬，在強檢限期內的最後一小時，仍有逾10萬人未配合接受檢測：「政府每日已經疲於奔命緊，又點搵得返呢幾萬人呢？」

紅碼區居民狗隻失救死惹熱議

最近澳門便發生寵物慘案，有居於紅碼區居民的愛犬，因進食時噎住以致呼吸困難。雖然飼主立即向市政署、寵物醫院、協會尋求協助，但均愛莫能助，最終兩小時後當獸醫趕至時，狗狗早已離世，引來澳門社會熱烈討論。林認為，該事件帶來更大民怨，認為當局忽視寵物生命，並無相關機制處理情況。

行政法務司司長張永春表示遺憾 已與獸醫界檢討措施

澳門行政法務司司長張永春今日回應有關事件時表示，狗主當時已聯絡相關獸醫及市政署狗房尋求救援，但獸醫在約1個半小時後才到達，他對不幸事件感遺憾，已即時與有關團體、獸醫界檢討相關措施，例如再發生緊急情況時如何讓獸醫更快速做好防護進入大廈搶救。

籲澳門政府回應訴求避免社會分裂

林亦批評當局不願聆聽民意，例如現行措施下，市民可無限次外出買餸，卻不准放狗；規定所有人佩戴口罩，對自閉症兒童等特殊人士，卻無考慮豁免安排。他認為，現時澳門的民望及信任度創特區成立以來新低，若當局再不回應社會訴求，相信增加不必要的分裂及矛盾，為將來的抗疫工作帶來更大困難。