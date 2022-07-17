消防處辦體驗日　青年團員全副裝備學滅火救人　未來到大灣區交流

消防及救護青年團早前舉行體驗日，70名團員穿上全副裝備化身消防員，在「火場」射水救火，並學習急救，又跟儀仗隊練習中式步操。消防處目標在2022/23學年提升團員人數至300人，計劃安排團員到大灣區城市進行交流。



另外，消防處明日（18日）起轉換新制服，修身剪裁方便活動，新布料更舒適、透氣，原有的金屬職階標誌會改用布質肩章，胸口位置加上「消HKFS防」字樣布章。



消防及救護青年團於去年12月成立，至今已招募120名團員，青年團上月在消防及救護學院舉辦體驗日，有70名團員參與，他們穿上重達3.9公斤的滅火防護服、戴上頭盔，握緊滅火喉，模擬消防員於火場灌救，又在救護人員指導下，練習心肺復蘇法，學習使用自動心臟除顫器。團員亦跟隨消防儀仗隊練習中式步操，了解基本概念，舉行升旗儀式。

目標增加青年團員至300人

消防處目標在2022至23學年，將青年團團員人數增至300人。消防及救護青年團副團長翁錦雄希望，青年團能助年輕人鞏固學習經歷，並達致職業導向效果，未來會為團員安排更多活動，包括參觀消防局和救護站，加深對消防處不同崗位的認識，又會安排團員參與社區應急準備的教育活動，豐富他們的學習和成長經驗，消防處亦計劃為團員安排交流活動，到訪大灣區城市。

7.18起轉新制服 金屬職階標誌變布質肩章

另外，消防處明日（18日）起推出「新制服試着計劃」，新二級制服採用修身剪裁，方便活動，新功能布料會更加舒適、透氣，原有金屬職階標誌及膠質名牌，會改用布質肩章及名牌，制服胸口位置亦加上「消HKFS防」字樣布章。