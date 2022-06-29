大停電｜元朗區聯合會議倡中電減電費補償　消防︰事故非人為導致

元朗、天水圍、屯門本月21日因一條中電電纜橋起火，多處地點停電，影響數十萬名市民，元朗區議會聯同元朗市分區委員會、天水圍南分區委員會和天水圍北分區委員會今日（29日）就事件舉行聯合會議。



會上多名議員、委員建議中電應採取預防措施，並促中電向受影響住戶提供補償。與會者亦批評政府當局未有就事故啟用緊急通訊系統，市民在斷網下資訊不流通。



倡中電提供電費減免作補償

天水圍南分區委員會主席湛家雄質疑，通訊事務管理局於事發時，未有啟用緊急通訊系統，直言受影響居民涉及三區，又建議中電向受影響居民提供電費減免。

天水圍南分區委員會委員陳思靜直言，市民於停電當日訊息全無，官方解釋欠奉，只有傳媒報道、直播講述事件，批評通訊事務管理局為何有全港的緊急信息系統不用，又對其「因限於局部地區」的解釋感到不滿，怒斥「我整你個掣」。

周永勤︰要徹查事件是否趁七一回歸「搞事」

會上有委員促請盡快提供事件起因的報告，有人提及「元朗、21」四字太敏感，希望盡快公布事件調查結果釋除疑慮；天水圍南分區委員會委員周永勤則表示，要徹查事件與「黑暴」趁七一回歸「搞事」有否關連。

消防處代表則於會上表示，根據該處現時的調查掌握，事故成因不是人為導致。

▼6月21日晚 元朗、天水圍大電停▼



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中電︰一星期內移除涉事電纜橋

中電企業事務總監（對外關係）范繼陶回應指，現時受影響的地區電力供應已回復正常，而移除火災的電纜橋工作預計將於一星期內完成。對於大部分會上提問的問題未能解答，范稱，因供電系統極度複雜，期望大家可以「等一等」，於中電的事後詳細報告作出交代。

通訊事務管理局辦公室首席規管事務經理（規管13）梁萃才表示，關於緊急通訊系統的運用上，各部門可決定，按情況動用緊急通訊系統，每次事件應有統籌部門，決定發信後會由辦公室或政府新聞處發放。他又解釋指，要收到相關訊息，手提電話需於流動網絡覆蓋範圍，如非在網內，則不會收到信息。

部份屋邨樓宇翌日清晨6時才恢復供電

房屋署物業管理總經理（屯門及元朗）黃沛津回應指，涉事約120座房宇，多數於80年代尾興建，大部份都有後備發電機，只有一座因故障未有運作，但根據80年代的建築物條例，後備電源將提供予緊急照明系統、消防設備運作，而水泵不屬相關範疇，故此咸、淡水供應未有支援。

他續指，屋邨供電當日晚上10時左右陸續恢復，惟收到中電通知，部份樓宇或需停電兩日，故此決定停止非必要、非緊急服務的供電，最後該數棟大廈由當晚7時11分起停電，翌日凌晨3時至清晨6時左右陸續恢復。

▼6月21日晚 元朗中電電纜橋大火▼

