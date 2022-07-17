澳門停市｜停工停市延至7.23　再增27宗確診月內近2千人中招

澳門疫情持續，澳門政府宣布，原定停工停市一周，將延長5日至本周六（23日）凌晨。澳門昨日（16日）合共新增27宗確診，自上月18日起累計1,733人染疫。第10輪全民核酸檢測昨日開展，截至今早8時，累計共有兩管混樣樣本呈陽性。



▼7月16日 澳門停市第6日市況▼



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當地新冠病毒感染應變協調中心表示，昨日（16日）新增27宗新冠確診個案，其中4宗在社區發現，另有23宗在紅碼區及醫學觀察酒店管控中發現。自上月18日爆發以來，累計個案1,733宗。截至今早（17日）8時，當局通過流行病學調查跟進21,225人。

澳門第10輪全民核檢已於昨日早上9時開始，截至今早8時，452,880人次已採樣，其中404,748人次檢測結果呈陰性；另有共兩管混樣樣本呈陽性。當局目前已安排混樣陽性樣本涉及人士作進一步檢測，有關檢測仍在進行中。

澳門政府宣布，延長停工停市至本周六（23日）凌晨。新型冠狀病毒感染應變協調中心昨日舉行記者會，行政法務司司長張永春指，「相對靜止」防疫措施執行至今，得到居民以及社會各界的高度配合，減少了社會面人員的流動，亦減少了人群接觸，使澳門陽性個案數量及社會面個案數量均有所減少，「對遏止新冠肺炎疫情的傳播發揮了作用。」

他又提到，期望希望多五天時間，把社會上的傳播鏈減到最低，不一定追求社會面的絕對清零，關鍵是社會傳播鏈能否在短時間做到「可防、可控、可追蹤」，達成現階段清零目標，屆時便有條件考慮可否適度放寬各項防疫措施。