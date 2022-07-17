通關旅行｜康泰首個包團泰國遊出發　促政府縮短檢疫酒店天數

因應全球多個國家地區都陸續「開關」免檢疫入境，續早前接連有日本旅行團後，香港今日（17日）再有首個出發至泰國的旅行團。今次旅行團由康泰旅行社開辦，採取VIP包團模式，最少兩人即可成團出發。



康泰表示，目前最大障礙就是香港檢疫酒店，促新一屆政府盡快縮短檢疫酒店天數，「旅遊業才可重見曙光，逐步走出陰霾」。



康泰首團同時亦是全香港第一團泰國團於今日（17）出發。

VIP小組團叫價近7000元

康泰推出6,999元起的曼谷、芭提雅8天全包小組團，當中有3天可於曼谷自由行、費用已包導遊服務費、回港前 48 小時核酸檢測費；另又會推出2,598元的曼谷、芭提雅/華欣8日7夜自遊行套票，並可代訂回港檢疫酒店。

康泰表示，以上旅遊產品均可代訂回港檢疫酒店，公司正與航空公司爭取調低價格，將旅遊門檻降低，令更多想去旅行的香港人受惠。康泰稱從2020年3月取消最後一團泰國團出發至今，旅行團全面停頓，冰封的兩年多。

▼7月15日 45天日本環島遊團員出發▼

