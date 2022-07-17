香港旅行團赴日大灑金錢　電視台全程跟拍　店家直言激動到睡不着

對遊客和日本來説，最重要的都是買買買。



停止接待海外遊客兩年之後，日本終於在6月10日對海外旅行團打開了大門。在超低的日幣匯率下，幾乎每個人都買得心滿意足，大喊「好划算」。而商户看到闊別已久的海外客人，有的激動到睡不着，有的因為太久沒開張而手忙腳亂，記者忍不住説道，「請大把撒錢吧！」

雖然必須跟團、有相當繁瑣的入境申請手續，遊玩時還有不少防疫守則，但這些遊客還是和日本雙向奔赴了。不僅每個機場都舉行了熱烈的歡迎儀式，讓人恍惚以為是「剛拿下奧斯卡，受到粉絲團熱烈歡迎」。

機場夾道歡迎堪比粉絲接機

6月22日，10名來自香港的遊客抵達東京成田機場，他們即將開始7天6夜的旅行，團費是35萬日元。

6月22日東瀛遊日本首團▼▼▼

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這一支小小的旅行團，受到的歡迎場面堪稱日劇級別的浮誇。不僅有上百名機場工作人員穿着統一的服裝、舉着牌子和小旗子夾道歡迎，還同時拉出了金色充氣字母和大紙板雙重「Welcome to Japan」。粉絲接機也莫過於此了。

接受採訪的職員小姐姐説，「機場空了這麼久，太寂寞了。時隔好久看到這樣熱鬧的場面，真是太開心了。」雖然真正的遊客只有10人，熱鬧的氣氛主要靠機場員工烘托......

而且這10名遊客中還有幾人是香港電視台的工作人員，一直在拍攝節目素材。再加上日本電視台一路跟拍的記者們，也就形成了記者比真遊客還多的有趣場面。

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消費是王道「請打開錢包吧」

選擇在日本開關之後第一時間去旅遊，這些遊客必然是打算「報復性消費」的。在日幣極端的低匯率下，他們都意識到過了這村就沒這店了。

最受歡迎的除了奢侈品，還有iPhone、ps5等電子產品。以iPhone13為例，日元售價98800，換算之後便宜了1000多。羊毛都快被薅禿了，蘋果已經在6月30日宣佈日本漲價。

有個女孩來過40多次日本，還會説一口流利的日語。她説自己喜愛日本文化和偶像——顯然，她是個認真的追星族。這次她準備了30萬日元的現金用來消費。

來過70多次日本的35歲的rari，他帶的更多——70萬日元現金。所以攝像頭一直跟着他：一路都在吃吃吃買買買，錢包基本就沒怎麼合上。

最讓他不滿足的，是新宿購物竟然只給了30分鐘！錢包鼓鼓的rari毫無選擇困難地看上一件拿下一件，因為沒有試穿時間，除了外套，其他都只在身上比了比，就爽快地買單了。20分鐘就搞定了五六件衣服。

這效率簡直感動日本。

還有這一家子，媽媽帶着兩個女兒和——80萬現金。這位媽媽就告訴女兒：覺得好就馬上買，錯過了就再也買不到了。當律師的高收入女兒看上了一個200多港元的小玩偶，還覺得有點貴，媽媽爽快揮手：喜歡就買！

東瀛遊首團參加者雷先生稱，目前旅遊景點主要為日本旅客，人流不再像過去稠密，大讚非常舒適▼▼▼

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買家收穫滿足，賣家更是欣喜若狂。

北海道一直是海外遊客最愛的日本旅行目的地之一，2018年曾創下接待312萬外國遊客的記錄。但自從2020年疫情以來，這個數字變成了0。

所以有海鮮店老闆在聽説第二天有錢包鼓鼓的香港遊客到訪，激動得都沒睡着。

日本記者真的很愛問遊客「價格夠不夠給力」。面對暴跌的日元，再相比香港的物價，每個人都忍不住表示「太划算了吧」，「這價格真的不錯」。

比如北海道1200元左右的螃蟹，在香港大概要1800元。壽喜燒的價格則直接砍半。

在特產商店，快樂的店員表示：這些遊客都是奔着5000日元免税的消費目標去的，真希望入境遊能紅火起來！

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只接受旅行團尚未全面開放的日本遊

其實對這些已經到過日本很多次的忠實海外粉絲來説，跟團遊多少有些無聊。不僅吃住不能自主選擇，線路單一，多是北海道再到東京。行程還特別緊湊，三天的時間跑了16個景點。於是最終留給東京的一兩天時間變得特別寶貴：終於可以盡情消費了。

不過目前日本在全球都只接受旅行團入境，暫未開放自由行。這是考慮到疫情依然嚴峻，跟團遊可以更好的管理海外遊客的行蹤。比如導遊要記錄每次大家所坐的位置，以便在有遊客確診之後，可以第一時間確認密接人員。

一定的謹慎還是有必要的。前不久的泰國赴日旅行團，就有一名泰國遊客在旅行過程中確診了新冠肺炎。

雖然現在日本旅遊業非常需要海外遊客的錢包，但日本居民的看法卻是兩極分化。

贊成派認為這有利於盤活日本低迷的經濟，特別是對有利於旅遊業的起死回生。誰不想賺錢呢？再説日本本就有新冠疫情，即便入境者帶來病毒，也沒什麼大不了的。

反對派則認為來自不同國家不同地區的遊客會給日本醫療帶來更大的負擔。包括泰國確診遊客及同行者的隔離費用、治療費用，都有不少網友認為應該讓遊客自己承擔，而不是用日本人的税金。

爭來爭去，其實都是為了收入和支出。

目前來説，日本雖然從5月開始嘗試4人規模的小型團隊入境遊，6月正式向98個國家和地區開放入境遊，但目前還是有一定的限制。包括入境人數也規定了每月2萬人。

不過現在攔住大家腳步的不僅是日本疫情，還有回國隔離的問題。這一批香港遊客在回港之後就需要集中隔離七天（團費已經包括了隔離酒店的費用）。

而香港隔離酒店的規模，也決定了旅遊團的數量不可能太多。

隨着之後日本對入境遊的進一步放開，希望我們都能早日出去玩。