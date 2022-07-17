聖士提反書院附屬小學爆疫一班停課　張竹君撐每日快測防大爆發

本港新冠病毒疫情持續，衞生署今日（17日）公布，赤柱聖士提反書院附屬小學及銅鑼灣佛教黃焯菴小學和有個別班級出現確診個案，需要停課一周。



港大微生物學系講座教授袁國勇等多名專家日前撰文建議，可以取消學校每日快速測試措施，衞生防護中心傳染病處主任張竹君認為，每日快測依然可取，有效找出個別班級的患者，從而安排停課，避免大爆發，好讓其他學生繼續上課。



聖士提聖士提反書院附屬小學4D班有33名學生，有4人確診，需要停課一周。（資料圖片）

教黃焯菴小學2B班五個學生兩個染疫

張竹君在今日疫情記者會上表示，有兩間學校在過去七日有兩宗或以上個案，當中佛教黃焯菴小學2B班共有五名學生，有兩人確診，聖士提反書院附屬小學4D班有33名學生，有4人確診，相關班級需要停課一周。

佛教黃焯菴小學2B班需停課一周。（資料圖片）

袁國勇倡停快測 促成自然感染產生「混合免疫」

港大微生物學系講座教授袁國勇、內科學系傳染病科主任孔繁毅等四名專家日前聯名撰文指，本港應逐步放寬社交距離措施，透過低度傳播產生的自然感染，加上疫苗接種，在冬季前產生「混合免疫」，避免醫療系統屆時崩潰，學校每日快測也可取消。

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張竹君：每日快測是可取 避免全校停課

張竹君指出，學校確診數字與社區比例上差不多，不見明顯爆發，做快測可防止大型傳播，現時學校仍屬小型傳播，找出兩、三個學生避免爆發，認為每日快測是可取。她又指，由於omicron傳播力高，每日快測可找出患者，安排個別班級停課，其他學生可繼續上學，因此是有效阻止陽性個案入學校，避免大爆發，否則要全校停課。

張竹君又澄清，昨日交代確診學校時，誤將屯門匡智晨光學校讀為匡智晨曦學校，對學校及家長構成不便，就此致歉。

北區醫院內科病房出現爆發。（資料圖片）

佛教醫院紓緩治療科病房15病人職員確診

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業報告，北區醫院內科病房內有一名71歲男病人在7月15日確診，經追蹤後多4名病人及3名員工確診，有5名病人被隔離，其中一名82歲男病人因自身疾病而危殆，其餘病人和員工情況穩定，病房已清毒，暫停探訪安排。

李立業又指，佛教醫院紓緩治療科病房再多一名91歲女病人確診，情況穩定，現時共有10名病人及5名員工確診；伊利沙伯醫院骨科再增多2名護士學生及一名服務助理中招，累計 6名病人3名員工確診。

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