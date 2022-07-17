屯門海港酒家、中環Shuffle爆疫涉通風差　工作小組視察籲勤檢查

本港多間食肆及酒吧早前涉群組爆疫，餐飲處所換氣量或空氣淨化設備工作小組，近日聯同食環署及機電工程署代表前往一間食肆及酒吧視察，負責人指已就通風系統進行修繕工作。按影片所見，相信分別是屯門海港酒家及中環酒吧Shuffle。翻查資料顯示，屯門海港酒家曾未獲准許下更改通風系統，食環署向其提出檢控。

工作小組主席源栢樑提醒，應持之以恆地確切執行換氣措施及恆常檢查和定期維修保養，更不要隨意更改通風系統的設計及其運作環境情況，酒吧更要做好人流管理，不進行表演或跳舞等活動，顧客要先做快速測試及飲食後戴上口罩。



▼6月3日，中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼



+ 1

時任食物及衞生局局長去年三月根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）向餐飲業務發出指示，訂明提供堂食的餐飲處所在換氣量或空氣淨化設備方面須遵守的規定。

酒吧Shuffle梳化放置多部空氣清新機

在視察期間，餐飲處所負責人告知工作小組，除早前階段已完成清潔消毒外，其通風承辦商亦就有關處所通風系統進行一系列的修繕工作，以改善其通風情況及令風量較平均分布，藉此減低病毒傳播風險；亦會應工作小組的建議嚴守社交距離措施，以避免群組感染個案再次出現。根據影片所見，工作小組聯同食環署及機電工程署代表，分別前往屯門海港酒家及中環酒吧Shuffle視察，其中設有舞池的Shuffle，於梳化上方放置多部空氣清新機。

根據影片所見，酒吧於梳化上方放置多部空氣清新機。(政府新聞處影片截圖)

小組：切勿隨意更改通風系統設計

翻查資料顯示，機電工程署上月底指，屯門海港酒家通風系統未達標準，食環署則指酒家未獲准許下更改通風系統，已提出檢控。影片中可見，工作小組及政府人員於酒家內進行通風及換氣量測量等工作。

工作小組亦藉視察機會向處所負責人提出，為應對疫情須強化鮮風供應及抽風系統，和他們持之以恆地確切執行換氣措施及恆常檢查和定期維修保養的重要性，更不要隨意更改通風系統的設計及其運作環境情況。雖然換氣措施不可能百分百消除病毒傳播的機會，但良好的通風系統仍為其中一項有助減低病毒傳播風險的措施。

工作小組主席源栢樑教授（右三）和食環署副署長黃淑嫻（右二）視察中環Shuffle的通風系統。(政府新聞處圖片)

提醒酒吧內不可表演及跳舞

工作小組主席源栢樑教授指，香港近期每日新增個案從3000宗水平逐步上升，餐飲處所負責人、員工及顧客切不可掉以輕心，以免像外地般出現較大規模感染而有機會對醫療系統帶來壓力。各餐飲業務處所負責人應認真檢視其處所通風系統，以確保其有效運作，有足夠鮮風供應並可平均覆蓋座位間的各個位置。如有需要，餐飲處所負責人應尋求專業人士（包括註冊專門承建商（通風系統工程類別）（通風承建商））的協助。他更特別提到，酒吧更要做好人流管理，不進行表演或跳舞等活動，顧客要先做快速測試及飲食後戴上口罩。

他表示，第599F章指示中關於換氣量規定經過約一年的實踐後已在今年2月底邁向另一階段，即若在今年2月24日或以前，仍未能完成在食環署指定網頁登記其處所換氣量已達到每小時至少六次或已加裝符合指定規格的空氣淨化設備的資料，有關餐飲處所必須關閉，直至完成有關登記並獲食環署確認其登記有效。

餐飲處所換氣量或空氣淨化設備工作小組，近日聯同食環署及機電工程署代表前往屯門海港酒家視察。(政府新聞處影片截圖)

須確保妥善開啓、運作通風系統及空氣淨化

在過去接近一年半，食環署及工作小組一直向餐飲處所負責人作出多次勸喻及提醒，亦提供了技術指引。他們須確保在其處所開放營業期間持續妥善開啓、運作、維修及保養其與鮮風有關的通風系統及空氣淨化設備。違者除須承擔刑責外，有關處所亦須採取減低傳播風險的相應措施，即於執法人員發現違規情況後的翌日起，在下午6時正至翌日上午4時59分停止堂食，並限制每枱人數上限不多於二人，為期14天。政府部門會與小組繼續留意疫情發展、各地在疫情期間針對室內通風的要求、有關傳染病學專家的意見等，作出考量及／或提出相應建議。