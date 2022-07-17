新冠疫苗｜科學委員會擬下月初開會　料討論3歲以下兒童打針安排

第五波疫情反彈，確診數字連續五日破3,000宗。政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，聯合科學委員將於下月初開會，料討論3歲以下兒童接種新冠疫苗事宜。他又指，3歲以下兒童無論接種科興或復必泰，第一、二針需相距一個月，而第二、三針的接種間距，則視乎疫情發展，若疫情不危急，可拉闊到三至五個月。



▼2.17 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼



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醫務衞生局局長盧寵茂早前在網誌上表示，保護下一代生命健康是全社會的責任，3歲或以上兒童及青少年應及早接種疫苗，以有效減低受感染後變重症，甚或死亡的風險。香港暫時未能為三歲以下幼童接種，港府正與疫苗接種專家委員會積極研究，希望在不久將來可以為3歲以下幼童接種，為他們提供更好的保護，

政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，聯合科學委員將於下月初開會，料討論3歲以下兒童接種新冠疫苗事宜。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

劉宇隆表示，聯合科學委員將於下月初開會，料討論3歲以下兒童接種新冠疫苗事宜。他引述南非早前的研究發現，6個月至3歲幼童接種與成人相同劑量的科興疫苗後，免疫反應良好，甚至比成人更好。

他又指，曾有兒童染疫後，出現壞死性腦炎，部份更要入住深切治療部。又鑒於近日疫情升溫，因此希望3歲以下兒童能得到疫苗保護。不過即使科學委員會通過建議，3歲以下兒童最快要10月才可完成接種兩劑新冠疫苗，情況雖「刻不容緩」，但強調打針屬個人選擇。