科委會將討論3歲以下幼童打針　劉宇隆料最快9月開打：時間無多

聯合科學委員會下月初開會，料討論三歲以下幼童接種新冠疫苗事宜。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今（18日）於港台《千禧年代》受訪時表示，相信下月社會可得出共識，倘完成既定程序，料最快9月可開打首針，10月則可接種第二針。他提到，若擔心冬天爆發疫情，「依家時間無多」，表明應爭快落實打針相關安排。

四名港大學者包括政府專家顧問袁國勇及孔繁毅等，早前提倡在今年冬季前達至最佳保護的「混合免疫」，及放棄「圍封強檢」和學校每日快測，同是政府專家顧問的劉宇隆則認為，學校每日快測仍有必要性，尤其是幼稚園及小學，另需精準抗疫，包括聚焦老弱婦孺打針。



疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆。（資料圖片）

劉宇隆提到，衛生署將收集數據予科學委員會於8月初審視，加上醫務局局長盧寵茂早前亦表明關注，他估計下月應可得出共識，隨即則可按既定程序推進，包括向藥廠申請安全及有效數據，並由政府作出審視及申請緊急使用，預料最快可於9月為相關幼童打首針，10月打第二針。

他表示，全球已有數以十億計人士已接種，故不論是科興或復必泰，個人不憂慮其安全性。他指，屆時可否二選其一，需視乎情況，復必泰設有「兒童版」，不過，輝瑞藥廠暫未有售予本港，若按美國做法即成人劑量抽取1/10，為三歲以下幼童注射，則於技術上面臨挑戰，且未必可行，「當然希望買得到就好啦」；幼童接種科興的劑量則與成人無異，且現時亦有不少三至五歲兒童接種科興。

劉宇隆指，三歲以下幼童打三針是「基本盤」，至於每針間距，他相信無論是科興或復必泰，第一、二針可相距一至兩個月；至於第二與第三針之間，則視乎疫情發展，若疫情不危急，則可拉闊至四至五個月，他盼港府盡量協調勿複雜，免市民感到混亂。

三歲以下幼童基本上無人已接種，他擔心冬天爆發疫情，「依家時間無多」，應爭快盡快落實打針相關安排，「心裡可以踏實少少。」

▼7月10日 黃大仙天宏苑宏遠閣圍封強檢▼



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四名港大學者包括政府專家顧問袁國勇及孔繁毅等早前撰文，認為本港要在今年冬季前達至最佳保護的「混合免疫」，即感染新冠和注射疫苗帶來的免疫，並提出放棄「圍封強檢」和學校每日快測。劉宇隆則認為，由於會對學生身心帶來影響，故不能輕易停課，幼稚園及小學每日快測仍有其必要性，中學生是否仍需繼續，則可檢視據數，並要做好通風，且繼續要戴口罩。

至於圍封強檢方面，他指並非其專長範圍，但認為可結合醫管局數據，將擾民程度降至最低。他亦支持繼續進行污水檢測，但呼籲勿再收緊社交距離措施，以便讓社會及經濟復常，「民生無小事，唔好擾民。」

他又提到，雖然本港經歷第五波後，不少市民已感染，但仍不排除二次感染風險，認為目前需防止疫情爆炸式上升，及調控精準抗疫，包括聚焦老弱婦孺群組打針，其中「婦」即是孕婦，現時已有數據支持孕婦接種後，同可保護胎兒。