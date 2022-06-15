消委會｜實測營養餐送遞公司　4間樣本鈉過高一餐已達一日攝取量

近年熱愛健身人士愈來愈多，亦相繼出現不少提供營養餐的公司，提供減重、增肌及素食等不同餐單選擇。消費者委員會實測訂餐和進行營養素成分測試，發現此類營養餐的餐單並非全部都由營養師設計，在隨機挑選的九款營養餐樣本中，八款有營養標示。

另外，即使營養餐有營養標示，全部均有至少一種標示的營養素含量與檢測結果不符，其差異更超出相關技術指引的要求。差距最嚴重一款樣本為Fitasty，總脂肪含量較標示值高逾2.3倍。四間營養餐則鈉含量過高，當中Bain Marie及Nutrition Kitchen一餐更幾乎已達到成人每天的鈉建議攝入量。



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消委會於今年3月至4月從九間提供營養餐送遞服務的公司的網站搜集其服務及收費資料，共收集了13個減重或瘦身的餐單資料。價錢方面，綜合全部營養餐的資料，收費一般視乎訂購日數或餐單的卡路里而定，平均每餐為64元至219元，相差可逾2倍。若連續一個月訂購每天3餐，最高收費可逾1.4萬元。

消委會指訂購此類營養餐並不像一般外賣點餐每次只購買一餐的分量，每次最少的訂餐分量為Easy Food的由每天一餐，最少訂兩天，至Mealthy的兩星期共20餐。若然希望每天進食一餐營養餐，調查中只有Easy Food及Fitasty提供此項選擇。

（消委會提供）

消委會又表示，是次調查的所有公司都有提供營養餐送遞上門服務，不過並非所有地區都設有送遞服務，當中Eatology會送餐到全港大部分區域，Fitasty、Fittery、Mealthy、NOSH及Nutrition Kitchen會對個別地區設送餐限制，例如流浮山、落馬洲等偏遠地區不設送餐服務；Bain Marie及EatUP則不會送餐至新界區。

有公司只以紙袋運送食物

運送設備方面，製作好的營養餐一般會冷凍或冷藏儲存，消費者進食前需自行加熱，當中大部份實測中的營養餐公司均指會以冷凍車、冷藏車及/或保溫袋運輸，不過Bain Marie只以紙袋運送食物。

近年健身人士愈來愈多，亦相繼出現不少提供營養餐的公司，提供減重、增肌及素食等不同餐單選擇。（資料圖片／黃寶瑩攝）

消委會隨機挑選九款實試所得的營養餐送往實驗室作營養成分的測試。檢測結果發現，三款樣本檢出的總脂肪含量高於標示值，包括Easy Food、Fitasty及NOSH，差距由34%至231%，當中差距最大的為Fitasty，標示上的總脂肪含量為8.7克，但測試發現總脂肪含量達28.8克，即超出標示3倍多。另外，五款樣本檢出的碳水化合物含量低於標示值的80%，同樣不符技術指引的要求，包括Bain Marie、Easy Food、EatUP、Mealthy及Nutrition Kitchen。

營養餐納含量過高 減重餐分量偏少無飽肚感

消委會又參考香港營養師協會意見，假設每天進食兩餐，進食Easy Food、EatUP、Fittery、Mealthy及Nutrition Kitchen的營養餐或導致攝入過量蛋白質。Bain Marie、Nutrition Kitchen、NOSH及Fittery的營養餐則鈉含量過高，而Bain Marie及Nutrition Kitchen一餐更幾乎已達到成人每天的鈉建議攝入量2,000毫克。消委會職員試食後亦發現，大部分減重餐膳的分量偏少，即使較靜態的女性進食全部分量也未有飽足感。

消委會提醒，營養需求量主要取決於性別、年齡、活動水平和健康狀況等多項因素，增肌減重亦需多管齊下，而市面上的營養餐一般都沒有清晰指明適合哪類人士，消費者選購時應先了解自己的身體狀況，如因罹患疾病而需減重，應先諮詢醫生或營養師，以提供個人化的飲食諮詢輔導。消委會又建議，如時間許可，最理想還是自行煮食。