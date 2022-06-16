消委會｜新樓交樓質素參差　黃鳳嫺提醒買家妥善記錄執漏進度

消費者委員會去年接獲近百宗涉及指新樓交樓質素參差投訴，消委會總幹事黃鳳嫺今日(16日)於港台《千禧年代》表示，本港樓價冠絕全球，故買家對私樓質素有期望，惟收樓後發現不同問題，包括發展商拖延執漏及執修手工差等，提醒消費者應緊記保留售樓說明書，亦應以書面方式向發展商羅列執漏清單，及妥善記錄執漏進度及細節，如遇爭議，亦可作參考證明。



消費者委員會去年全年接獲97宗投訴，反映部份新樓的交樓質素參差，黃鳳嫺表示，本港樓價冠絕全球，故買家對私樓質素有期望，惟收樓發現多問題，例如未入伙單位地板已現發霉，要自行入住酒店兩個月待修整。去年97宗投訴中，67宗涉及不滿維修保養，她提到，買樓後顒發展商會提供約六個月的執漏期，「但約極都約唔到，又或者手工唔好」，促請發展商理順執漏程序及加派人手處理，因若執漏處理欠佳，對發展商亦無好處，會分薄資源發發展新項目。

她又提醒，消費者處理執漏時緊記保留售樓說明書，因其基本上等同合約，亦應以書面方式向發展商羅列執漏清單，亦應保存執漏進度及細節要紀錄，必要時可作處理爭議參考。

她提到，消費者有權利羅列清楚需執修範圍，現時業主亦盛行僱用測量師或驗樓師進行驗收工作，惟發展商亦非全單全收，雙方要會面及溝通。

消委會總幹事黃鳳嫺（資料圖片／黃舒慧攝）

此外，消委會於四月檢視市面上指式脈搏血氧計的零售價，發現介乎85元至超過2,000元，相差逾22倍。黃鳳嫺則指，留意到疫情期間，不少市民自行購買血氧計，量度血氧濃度，惟並無留意不少血氧計質素參差，亦可能因各因素影響讀數，若以其作為單一指標測量，倘準確性不高，若有病情會掉以輕心，若有異常則會「驚餐死」。她又提到，香港現時無特定法例規管醫療儀器。僅靠生產商或進口商自願登記，現時在登記名單上僅得約20多款。她續指，海外不少國家均要求醫療產品需作註冊或獲批准始予上市，促請港府考慮將醫療產品納入監管範圍，以保障消費者權益。