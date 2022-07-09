林健鋒：地產商願借地建萬計過渡屋　李慧琼倡促成返內地在港隔離

新一屆政府履新，特首李家超提出四個工作小組，處理跨代貧窮、土地房屋供應、公營房屋項目及地區事項統籌。民建聯主席李慧琼表示，成立四個小組做法務實，政府需要有行動，期望小組制訂KPI，定期向公眾公布進度，並建議政府向商界借用部分土地興建過渡性房屋。

行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒指，據他所知，有數個地產商非常願意借地，至少能供應數萬個過渡性房屋單位，又建議重建舊公屋，預料單位數量可以倍增。在入境人士檢疫方面，林健鋒建議放寬至4天家居隔離、其後3天來往工作地點須「點對點」。



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李慧琼冀推通關措施 林健鋒倡商務先行

李家超早前出席立法會答問會，李慧琼今日（9日）在電台節目稱，李家超剛上任便選擇出席立法會答問會，是有誠意、有準備，而他提出的每月「前廳交流會」，有助議員與官員交流。她指李家超沒回應通關路線圖及時間表，理解政府需時研究，但通關關乎本港競爭力，冀政府推出更多措施。

民建聯提出「在港驛站」建議，讓有意前往內地的港人在港隔離。醫務衞生局局長盧寵茂昨日表示，「在港驛站」方案須完全符合閉環式管理，關員的一系列工作人員均須閉環3個月，相信有關標準並非短期內可做到。李慧琼則指，與內地通關向來難度很高，認為工作人員可分批閉環管理，毋須一次過閉環3個月，也可找內地人監督和營運。

林健鋒說，只要內地認為香港條件許可，通關一定是愈快愈好，建議在全面通關前，實行「點對點」商務通關。他期望新政府做好規劃工作，特別是北部都會區規劃，並完善置業階梯，讓市民安居樂業。