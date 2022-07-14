大埔汀角路前校舍建過渡屋「善樓」　涉276伙　毗鄰小學須暫遷出

大埔汀角路前船灣余東旋學校上月底獲政府批出逾1.54億資助，改建成過渡性房屋。房屋局最新文件顯示，項目命名為「善樓」，由善導會營運，初步擬興建一座4層高住宅大樓，提供276個單位，預料可惠及約608人，最快2024年中入伙。



對於被批評「善樓」將影響毗鄰西班牙小學的出入通道，房屋局稱，將會另覓地點讓該國際學校在過渡性房屋營運時暫時遷出，減低對學校營運的影響，又認為項目對附近交通、景觀影響輕微，將會密切監察情況，必要時會調整公共交通服務。



由善導會營運的前船灣余東旋學校項目，總撥款額為約為1,55億元。（網上圖片）

明年第二季動工 2024年落成入伙 可營運5年

文件顯示，項目位於大埔汀角路，佔地4,300平方米，屬於船灣余東旋學校多年前停辦後便一直空置。用地鄰近私人屋苑比華利山別墅和薈澄居，初步設計是興建一座4層高的「組裝合成」住宅樓宇，提供276個單位，另設一座平房作機電設備房及供住戶使用的便利店，預料明年第二季可動工，一年後可落成，較原訂時間遲一季入伙，將可營運5年。

不過，項目位處的空置校舍用地涉「政府、機構及社區」地帶，故需要向城規會申請改劃，獲該會「開綠燈」後，才可動工興建過渡性房屋作臨時住宿用地。

根據單位初步設計圖，大部份單位屬1至2人單位，屬無房設計，少量3至4人單位有兩房一廳，間隔尚算寬敞，所有單位均有獨立洗手間、浴室及煮食空間。

今次過渡性房屋計劃鄰近多個住宅屋苑和國際學校西班牙小學，一直惹起當區居民反響，房屋局回應指，與善導會在規劃過渡性房屋項目時，會作多方面考慮，包括對附近近景觀、治安、交通及環境的影響，又強調項目只會只提供上落客貨位置，以免增加用地附近道路的交通負荷，而新增人口僅約600人，認為對附近的交通影響極微，將會按交通需求調整公共交通服務。

項目位於大埔汀角路，佔地4,300平方米，鄰近私人屋苑比華利山別墅和薈澄居。（文件截圖）

至於項目落成後，將阻塞西班牙小學的唯一出入口，房屋局稱，會與地政總署協調，嘗試在大埔區內物色合適的處所，讓西班牙小學在過渡性房屋項目的建築及營運期間暫時遷離船灣校舍。

入住資格主要為輪候公屋三年或以上 正居於劏房

至於入住資格方面，文件稱，入住主要對象為輪候公屋三年或以上，及正居於劏房等不適切居所的家庭，或由社工評估後確認為有迫切住屋需要的家庭或人士（佔整體租戶不多於20%），而租金水平不高於公屋入息上限的三成。

善導會將安排專責營運小隊支援住戶日常需要

另外，善導會將安排專責營運小隊，支援住戶的日常需要及安排各項支援服務，例如理財規劃、生涯發展及家庭支援等。該機構亦會在項目設計上盡量提供更多休憩及綠化公共空間，並提供社區共享設施如多用途活動室及玩樂園地等，定期舉辦社區活動邀請社區人士參與，以貢獻社區。