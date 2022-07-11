葵青區首個過渡性房屋「業成6號」接受申請 料140名基層受惠
撰文：呂凝敏
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社聯第三個組合社會房屋計劃「業成6號」提供116個單位，面積由140至209平方呎不等，現正接受申請，預期今年11月入伙。
位於葵涌業成街5至7號的「業成6號」為長期輪候公屋或居住在不適切住房的基層市民，提供適切的社會服務及可負擔的過渡性社會房屋。「業成6號」提供116個單位，包括91個一人單位、24個二人單位及1個無障礙單位，單位面積由140至209平方呎不等，每個單位設有獨立洗手間及使用電磁爐的煮食空間，以及提供冷氣機、電熱水爐及抽氣扇等設備，住戶亦會獲中電提供上限2,000元的資助以購買符合能源效益的電器，料約140名基層市民受惠。
社聯行政總裁蔡海偉指，業成6號是葵青區首個組合社會房屋項目，香港聖公會麥理浩夫人中心將推行「麥匯‧業成」計劃，未來數年為住戶提供社會服務。項目由今日（11日）開始接受申請，下月12日截止，成功獲批入住的住戶預計於今年11月入伙，住宿期最多長達3年。
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