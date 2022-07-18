8.11尖沙咀衝突｜示威者向警署擲汽油彈1警燒傷　7男否認暴動開審

2019年8月反修例運動期間，尖沙咀警署被大批示威者包圍，有人堵塞警署出入口，更把載滿石頭的單輪手推車推向警署。涉案被控暴動罪的7名男子今（18日）否認控罪，案件在區域法院開審。案情指，當日有示威者向警署掟汽油彈，導致警署內的一名警員的雙腳燒傷，造成下肢總共5.5%二級燒傷。



7名被告：馬孝文（25歲）、吳柏熹（22歲）、譚煒誠（23歲）、楊梓信（22歲）、陳振華（29歲）、陳嘉（32歲）及林祖童（21歲），被控於2019年8月11日，在尖沙咀柯士甸道及堪富利士道之間的彌敦道參與暴動。馬、陳、林三人另各面對一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，即分別管有可發出雷射光束的裝置、一個噴壺內藏有芥末水劑。

2019年8月11日的衝突中，尖沙咀警署成為目標，警方傍晚驅散時拘捕多人。(詳看下圖)

+ 11

示威者堵塞尖沙咀警署兩邊出口

案情指，案發日傍晚6時許，有2000名人士在柯士甸道及堪富利士道之間的彌敦道集結。有示威者以水馬堵塞尖沙咀警署的彌敦道正門出入口，警署的柯士甸道汽車出入口則被示威者以垃圾桶堵塞。

警方傍晚驅散拘捕眾被告

期間，有示威者用鐳射筆及氣槍射向警署，警方則多次發射催淚彈，有示威者拾起地上的催淚彈，掟向警署還擊。另有示威者在栢麗購物大道手持大橡筋，把戴滿石頭的單輪手推車推向警署方向，並向警署掟石。警方多次舉旗警告無效後，傍晚7時30分展開驅散行動，各被告隨後有附近一帶被捕。

另當日有示威者更向警署掟汽油彈，警署內的警員Y因此雙腳燒傷，他的下肢總共有5.5%二級燒傷，同月27日出院。

案件編輯：DCCC 22/2021