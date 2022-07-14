書展｜書商食香港故宮熱推三寶　新書作者分享林鄭長子山區洗廁所

香港書展7月20日開鑼，有書商今日（14日）舉行新書巡禮，商務印書館指，為配合今年主題「閱遊，異想天開」，將在展場重點「賞您悅讀包 」陳列涉及語言學習、歷史文化、藝術畫冊、人文社科等四大板塊的精品力作，冀讀者能得到「四開」體驗、即開闊文化視野、開拓感觀世界、開悟上下古今、開闢新天新地。適逢香港故宮文化博物館月初正式開幕，亦會食住「故宮熱 」推出「故宮三寶」系列，透過三本書帶領讀者感受中國宮廷文物藝術的瑰麗與氣魄。



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新書分析香港政治格局 劉兆佳：從多角度認識港情

商務印書館今日舉行新書巡禮，並邀請部份作者作分享。其中，繼2020年出版的《思考香港一國兩制的未來》，全國港澳研究會副會長劉兆佳今年再又出版了《「一國兩制」下香港政治格局的重塑》，分析香港政治格局，讓讀者從多角度認識港情，他在分享會上表示會關注建設愛國力量。

「故宮三寶」系列 配合香港故宮館開幕重現珍藏

適逢香港故宮文化博物館開幕成熱話，商務印書館推出《故宮．國寶》、《故宮．宮殿》、《故宫．宫廷生活》三書，重現故宮藏珍，帶領讀者感受中國宫廷文物藝術，而由蔣得莊主編的《紫禁萬象故宫文物的故事》則從香港故宮收藏的各式器物珍寶中，講述文物背後歷史故事。

紀文鳳新書收錄港生山區當義工故事：林鄭長子乖乖洗廁所

另一新書《看見世界的另一端》回顧了無止橋慈善基金 15 載點點滴滴，收錄了 40 多個義工與村民搭建心橋的故事，足跡遍及中國大江南北。作者紀文鳳今日在分享會時表示，他們發起香港與內地大學生一起到內地偏遠山區甘肅建橋，促進兩個地方的交流，更分享指內地山區廁所非常骯髒，但有次前行政長官林鄭月娥的長子林節思去到該地時仍「一叫就乖乖地去洗廁所」。紀認為很多年青人在朋輩壓力之下勞動，能鍛鍊到心智和團隊精神，對年青人來說是個很好的體驗。

麥明詩兄妹撰寫序言撐母：成長記憶很愉快

會考十優狀元藝人麥明詩母親麥何小娟，今年推出新書《麥太培育秘笈——輕輕鬆松不做虎媽》。從事兒童及青少年成長相關工作超過 35 年的麥何小娟她在書中為家長提供和分享培育孩子的方法，在分享會中她更提到兩名子女在序言中表示自己的童年在愉快中成長，相當欣慰。

1927年700元一席滿漢全席曝光 作者鄭寶鴻：土瓜灣地皮當時每尺一仙

香港向被譽為「美食之都」，不同的佳餚美食和珍饈百味都可在香港品嘗到。《回味無窮-香港百年美食佳餚》作者鄭寶鴻在會上分享鮑魚雞粥、白蘭地等故事，其中提到1927年價值700元的香港滿漢全席，有熊掌等珍貴食材，「土瓜灣當時地皮每尺一個仙！」可想而知滿漢全席當時的矜貴。新書透過逾 300 幅圖片以及報刊文獻，記錄了百多年來香港市民的飲食歷史。