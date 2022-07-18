的士團體追究前運房局長陳帆「縱容」Uber　致每日損失2100萬生意

雖然巿區、新界及大嶼山的士昨日（17日）起加價，但西北區的士司機從業員總會今日（18日）舉行記者會，聲討在上屆政府任運輸及房屋局局長的陳帆，斥他「縱容」非法白牌車，要求透過修訂現有法例及將有關應用程式下架等方法，取締Uber還的士司機一個公道。



總會表示，Uber車隊每日營業額為2,100萬元，認為等同的士行業每日損失2,100萬元生意，形容損失慘重、處於水深火熱之中。有車主形容，現時「即使是出街食飯都要減少」。



要求李家超提升罰則及賦權警方檢控中介平台接客

西北區的士司機從業員總會表示，Uber 登陸香港6年，據其對外公布的數據顯示，平台上有超過1.4萬名活躍司機，若以此為基數計算，UBER 車隊每日營業額為2,100萬元，認為等的士行業每日損失2,100萬元生意，形容損失慘重，處於水深火熱之中。

總會說，到今年4月8日立法會交通事務委員會向的士業界諮詢文件內，仍無看到監管網約車公司的法例出現，形容業界「好失望」，期望新一屆政府、警隊出身的行政長官李家超，可完善相關條例及將罪行刑事化，例如提升罰則及賦權警方，以簡易治罪方式起訴中介平台接客，減低起訴及訴訟成本，並提高訴訟效率，達至嚴格打擊非法網約車的目的。

陳帆沒有修改法例監管網約公司，可能是陳局長失職，現在的士業界要求特首立案調查，聲討前任運房局局長（陳帆），縱容非法白牌車掠奪合法的士生意。 出者席「艇佬兵團」主持人林九

西北區的士司機從業員總會批評前運輸及房屋局局長陳帆縱容非法白牌車，掠奪合法的士生意。（余俊亮攝）

業界指半數的士台結業 逾80%生意被Uber搶走

總會又形容的士司機是「有心無力」，為增加收入而超時工作、每日達14至15小時，容易導致精神狀態不佳而發生交通意外，影響全港道路安全，這亦令司機需承擔更高昂的保險費，形成「惡性循環」。

新界的士商會主席何治勤表示，Uber在繁忙時段可加價10%，而的士則是按錶收費，倘若他們要求收多一些，便會被指「黑的」，更試過一些市民「上錯車」，雙方發生口角。他指出，現時已經有超過一半的的士台結業，逾80%生意都被Uber搶去，建議政府將有關應用程式下架並加強執法。

的士業界批評前運輸及房屋局局長陳帆縱容非法白牌車，掠奪合法的士生意。（盧翊銘攝）

香港無綫電的士聯會主席黃羽庭強調，當局要正視有關問題，並非因擔心最近加價會令收入減少，而是過去5年在無加價的情況下，一直接受不公平的競爭，又指將的士業與非法車輛作比較是不合理。

有車主表示，社會運動加上疫情令生意雪上加霜，而維修費用持續上升令經營成本隨之上升，令家庭收入一落千丈，形容現時「即使是出街食飯都要減少」。