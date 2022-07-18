的士團體追究前運房局長陳帆「縱容」Uber 致每日損失2100萬生意
雖然巿區、新界及大嶼山的士昨日（17日）起加價，但西北區的士司機從業員總會今日（18日）舉行記者會，聲討在上屆政府任運輸及房屋局局長的陳帆，斥他「縱容」非法白牌車，要求透過修訂現有法例及將有關應用程式下架等方法，取締Uber還的士司機一個公道。
總會表示，Uber車隊每日營業額為2,100萬元，認為等同的士行業每日損失2,100萬元生意，形容損失慘重、處於水深火熱之中。有車主形容，現時「即使是出街食飯都要減少」。
要求李家超提升罰則及賦權警方檢控中介平台接客
西北區的士司機從業員總會表示，Uber 登陸香港6年，據其對外公布的數據顯示，平台上有超過1.4萬名活躍司機，若以此為基數計算，UBER 車隊每日營業額為2,100萬元，認為等的士行業每日損失2,100萬元生意，形容損失慘重，處於水深火熱之中。
總會說，到今年4月8日立法會交通事務委員會向的士業界諮詢文件內，仍無看到監管網約車公司的法例出現，形容業界「好失望」，期望新一屆政府、警隊出身的行政長官李家超，可完善相關條例及將罪行刑事化，例如提升罰則及賦權警方，以簡易治罪方式起訴中介平台接客，減低起訴及訴訟成本，並提高訴訟效率，達至嚴格打擊非法網約車的目的。
陳帆沒有修改法例監管網約公司，可能是陳局長失職，現在的士業界要求特首立案調查，聲討前任運房局局長（陳帆），縱容非法白牌車掠奪合法的士生意。
業界指半數的士台結業 逾80%生意被Uber搶走
總會又形容的士司機是「有心無力」，為增加收入而超時工作、每日達14至15小時，容易導致精神狀態不佳而發生交通意外，影響全港道路安全，這亦令司機需承擔更高昂的保險費，形成「惡性循環」。
新界的士商會主席何治勤表示，Uber在繁忙時段可加價10%，而的士則是按錶收費，倘若他們要求收多一些，便會被指「黑的」，更試過一些市民「上錯車」，雙方發生口角。他指出，現時已經有超過一半的的士台結業，逾80%生意都被Uber搶去，建議政府將有關應用程式下架並加強執法。
香港無綫電的士聯會主席黃羽庭強調，當局要正視有關問題，並非因擔心最近加價會令收入減少，而是過去5年在無加價的情況下，一直接受不公平的競爭，又指將的士業與非法車輛作比較是不合理。
有車主表示，社會運動加上疫情令生意雪上加霜，而維修費用持續上升令經營成本隨之上升，令家庭收入一落千丈，形容現時「即使是出街食飯都要減少」。