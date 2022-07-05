言語治療師涉煽動案　以繪本描繪中國是殘暴國家　宣揚分離主義

香港言語治療師總工會被指發布3本內容涉煽動的兒童繪本，總會正、副主席、理事共5人同被控串謀刊印煽動刊物罪，他們今（5日）在區域法院否認控罪受審。控方指，眾被告以總工會為推動其政治主張的工具，在涉案3本繪本中以「羊群」及「狼群」分別代指香港及內地，以「反送中運動」作為創作背景，把中國描繪為殘暴獨裁的國家，將內地人描述為自私、不文明及不衞生的民族，會來港吞噬資源及文化、傳播疫情等，從而教育讀者不做中國人和不持國家觀念，宣揚分離主義及背叛國家。



5名被告：黎雯齡（26歲，主席）、楊逸意（27歲，副主席）的案件，伍巧怡（28歲，理事）、陳源森（25歲，理事）及方梓皓（26歲，理事）。眾被告同被控一項串謀刊印、發佈、分發、展示或複製煽刊物罪，指她們於2020年6月4日至2021年7月22日期間，在香港串謀其他人，串謀刊印、發布、分發、展示及或複製活動刊物，包括3本名為《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》的書，意圖引起憎恨或藐視特區政府或激起離叛；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；煽惑他人使用暴力；及誘使他人不守法或不服從合法命令。

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工會網頁有表明政治立場

控方開案陳詞指，香港言語治療師總工會於2019年11月成立，5名被告均為委員及理事。據總工會網頁上的《理事會政治立場聲明》：「我等理事定必與無聲無權者同行，捍衛民主人權自由等普世價值，並敦促當權者回應五大訴求。」

藉工會推動政治主張

另外，黎在總工會網站中「主席的話」中，亦提及：「擺脫不停企圖干涉及蠶食香港內政的魔爪，建立屬於我們的真香港。」控方認為，總工會是眾被告用以推動其政治主張的工具或平台，以專業職工會之名傳播政治宣傳或訊息，得以把其政治主張包裝得合法且具說服力。

將中國描繪成獨裁者統治的監控國家

控方又指，涉案的3本繪本：《羊村守護者》、《羊村十二勇士》、《羊村清道夫》，看來是「羊村」及「狼村」部落的兒童故事，事實分別代表香港及中國內地。其中《守護者》是宣揚分離主義，把中國描繪為一個由殘暴獨裁者統治的監控國家，其部份國民來港吞噬本地資源、消滅本土語言及文化。繪本亦頌揚暴徒為勇士，指他們的英勇行為令惡法撤回；

提12勇士被迫離開家園

《十二勇士》則講述 12 名逃犯為對抗政權的勇士，但被迫離開家園，遭中國政府打壓、檢控及不合法拘留和剝奪個人自由。及後香港市民用盡一切方法拯救逃犯，包括向「其他動物」求助，即呼籲大家把對當權者的「抗爭」帶到國際舞台；

繪本描繪內地人是不衞生民族

《清道夫》則把內地人描述為自私、不文明及不衞生的民族，稱香港爆發疫症是因為內地人有不衞生習慣，將疫症傳播的責任歸咎內地人，從而加劇了內地與香港的衝突。繪本亦提議守法勤奮的香港市民必須發動全城罷工，以期施壓迫使香港政府對內地全面封關 。

控方指3繪本在滲透煽動意識形態

控方認為黎等人製作3本繪本時，旨在向兒童及成人讀者滲透煽動意識形態，和荼毒他們的思想。三本繪本累積的效應，是要影響或教育讀者不做中國人，和不持國家觀念，實際上向讀者灌輸分離主義、部族主義及背叛國家，導致喪失國家認同感，損害中國主權及領士完整以及香港特別行政區的長遠穩定。

審訊明續。

案件編號：DCCC 854/ 2021