環境及生態局長謝展寰今參觀食環署總部　寄望同僚秉持為民精神

新任環境及生態局局長謝展寰今日（18日）到訪食環署總部及灣仔區環境衞生辦事處，並參觀由食環署管理的設施，親身了解同事的工作情況。他先後到訪食環署總部、灣仔區環境衞生辦事處、修頓中心公廁視察。謝表示，食環署是支持「地區事項統籌工作組」工作的重點部門，並期望同事秉持專業、高效、竭力服務市民的精神，與時並進，迎接各種挑戰。



環境及生態局局長謝展寰（右五）今日到訪食環署總部及灣仔區環境衞生辦事處，並參觀由食環署管理的設施，親身了解同事的工作情況。（政府新聞處圖片）

謝展寰今日先到食環署總部，聽取食環署署長楊碧筠及首長級人員介紹部門在確保食物安全和維持環境衞生等工作的最新情況及面對的挑戰，並向防治蟲鼠事務諮詢組的同事了解部門的防治蟲鼠工作。

他又前往灣仔區環境衞生辦事處，了解各項地區環境衞生工作。他亦參觀了經翻新的修頓中心公廁，聽取同事介紹公廁翻新計劃、智慧公廁設施的應用及市民的反應。

謝展寰表示，行政長官7月6日宣布成立「地區事項統籌工作組」，由政務司副司長帶領多個政策局及部門，致力提升香港整體環境衞生和市容，而食環署是支持「地區事項統籌工作組」工作的重點部門。謝期望同事秉持專業、高效、竭力服務市民的精神，與時並進，迎接各種挑戰。

此外，謝亦於上周參觀食環署轄下和合石墳場及沙嶺墳場，了解火葬場、紀念花園、骨灰安置所等各項殯葬設施，掌握食環署在殯葬設施服務的最新情況。同日，他也視察了食物安全中心轄下文錦渡食品管制辦事處，了解內地輸港食物的監察及檢測情況。