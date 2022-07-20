何栢良倡縮短「疫苗通行證」寬限期　建議可要求8月底打齊三針

本港疫情持續，每日個案徘徊在3,000宗高位。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（20日）在電台節目上表示，現時「疫苗通行證」容許接種兩針後的市民有6個月寬限期才打第三針，惟高危人士及長者應相隔3個月就要打針，建議政府採取「劃線安排」，例如在8月尾要求所有進入相關場所的人士完成三針接種。



學校呈報個案近日亦上升，何栢良表示，有不少兒童仍未打針，雖然兒童染疫後出現重症機率不高，惟有可能出現致命、永久性後遺症或併發症。今年初就有一宗兒童患壞死性腦炎個案，並強調現時未有特效藥，可逆轉腦炎引致的損傷，因此呼籲兒童盡快完成接種疫苗。



▼5.31 疫苗通行證第三階段實施首日▼



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何栢良表示，本港以一星期的確診數字計算，達到萬宗。兒童很可能在短時間內染疫。加上兒童近期出現嚴重個案的比率上升，更需要住院接受治療。他認為目前最有效的防疫措施是打針，並建議如兒童已接種兩針科興，第三針可轉打復必泰加強保護，又指只要相隔兩至三個月打下一針，患上心肌炎的風險微乎其微。

何栢良建議政府採取「劃線安排」，例如在8月尾要求所有進入相關場所的人士完成3針接種。（資料圖片）

他又提到，現時每日做快測的學生逾80萬，每星期發現的陽性比例與本港整體人口的陽性比例相約，反映目前當局一發現教室出現群組，便即刻要求該班別停課的策略有效。但若學校出現大量群組爆發，陽性比例明顯比香港整體人口的陽性比例高，就要留意。

▼2.17 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼



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另外，何栢良建議政府應調整「疫苗通行證」，縮短打第三針的時間，並採取「劃線安排」，例如在8月尾要求所有進入相關場所的人士完成三針接種。他強調應盡快打針，若現時不推動接種，待Ba.4/5個案增加才推行就太遲，亦建議醫管局應每星期公布獲處方新冠口服藥的年齡組別，提升市民對口服藥重要性的認知。