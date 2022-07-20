疫情｜院舍防疫收緊　未打齊針員工改每周一檢　業界籲增上門檢測

香港疫情反彈，確診個案連續七日在3000宗以上，多間院舍再現個案。有安老業界人士今（20日）透露，政府有意收緊院舍防疫措施，包括員工由現時兩星期一次核酸檢測加密至每星期一次，訪客到院舍探訪須完成三針疫苗接種，並要持有探訪前48小時內的核酸檢測陰性結果證明。不過，上述措施未有落實日期。業界憂慮，政府在會上曾表示如疫情再上升，不排除再加密院舍員工進行核酸檢測的頻率，業界擔心或影響院舍運作，建議當局為院舍提供上門核酸檢測服務。



社署今午表示，醫務衞生局局長昨日（19日）已按相關規例向院舍員工發出「強制檢測公告」，規定未接疫苗通行證要求，完成疫苗接種的員工，若7月27日至8月2日於院舍工作，須於7月20日至26日期間進行核酸檢測，意味每周一檢的安排率先應用部分未完成疫苗接種的院舍員工身上。



▼第五波疫情下不少安老院舍出現確診個案▼



+ 1

未符疫苗通行證要求員工 今起至26日須接受一次檢酸檢測

社署今午表示，醫務衞生局局長昨日已按相關規例向院舍員工發出「強制檢測公告」，規定未接疫苗通行證要求，完成疫苗接種的員工，若7月27日至8月2日於院舍工作，須於7月20日至26日期間進行核酸檢測，意味每周一檢的安排率先應用部分未完成疫苗接種的院舍員工身上。

逾百院舍現個案 收緊院舍防疫未有落實日期

本身是院舍負責人的安老事務委員會委員李輝指，現時有約百間院舍有零星確診個案，數字明顯較6月初時的24間院舍有25宗個案有所上升。政府昨日（19日）與業界會面，有意收緊院舍的防疫措施，包括員工須由現時的兩星期一次核酸檢測，加密至每星期一次；訪客到院舍探訪則須完成三針疫苗接種，並持探訪前48小時內的核酸檢測陰性結果證明。上述措施暫未有落實日期。

安老業界對第五波餘波不太擔心 李輝：只要不出現新變種

李輝指，業界經歷第五波獲得應對的經驗，現時院舍個案仍屬零星個案，加上死亡數字維持在個位數，只要不出現新變種病毒，對第五波疫情餘波不是太擔心。

安老事務委員會委員、兼院舍經營者李輝指，當局有意收緊院舍防疫措施。（蘇煒然攝）

當局曾指疫情再上升 員工或須48小時一檢

不過，現時院友接種第三針比例仍偏低，確實要防止病毒流入院舍，以免院舍有更多院友確診，為公營醫療系統帶來衝擊。她提到，當局曾表示如疫情再上升，不排除將員工每周進行核酸檢測的頻率加密至每48小時一次，她坦言擔心實行起來會影響院舍的人手及運作，建議當局為院舍提供上門核酸檢測服務。

至於收緊訪客到院舍探訪的措施，李輝認為院友及其親屬在疫情下仍能進行探訪及會面已很滿足，相信訪客在配合上不會有問題。

▼屯門富泰護理安老院有確診院友懷疑感染變種病毒BA.2.12.1▼

