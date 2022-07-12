近千人留院　醫管局減非緊急手術　有院舍住客打4針仍染疫

本港新冠肺炎疫情持續升溫，醫管局今日（12日）公布，現時近1,000人在公立醫院留醫，形容已對公立醫院運作及服務已構成影響。醫管局又形容：「無可避免有非緊急服務須要暫停」，為抽調人手及資源抗疫，部份聯網已減少非緊急手術。如疫情再惡化，醫管局料會有更多非緊急服務須調整。

另外，昨日（11日）新增一宗死亡個案，為94歲女病人，她並非院舍院友，已接種兩劑疫苗。危殆個案方面，昨亦新增一名病人情況危殆，現時共有17名病人情況危殆，24名病人情況嚴重，其中五名危殆病人須留醫深切治療部。而西貢靈實胡平頤養院爆疫，有一名已打4針的院友快測呈陽性，一名院友及2名員工要檢疫。



醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日在疫情記者會中表示，現時有982名確診病人留醫，昨晚（11日）呈報新增一名病人嚴重及一名病人情況危殆，現時共有17名病人情況危殆，24名病人情況嚴重，其中五名危殆病人須留醫深切治療部。何又指，昨日亦再多一名94歲女病人離世，她並非院舍院友，已接種兩劑疫苗。

▼7月11日 醫管局最新患者數據及推算▼



何婉霞又形容，近日本港疫情持續惡化，現時近1,000人在公立醫院留醫，形容已對公立醫院運作及服務已構成影響。她又稱，雖已預備人手及病床，「但無可避免有非緊急服務須要暫停」，而為抽調人手及資源抗疫，部份聯網已減少非緊急手術，例如日間內窺鏡服務、非緊急心臟介入手術如通波仔、預約手術如良性腫瘤手術。

她又預計，如疫情再惡化，會有更多非緊急服務，例如日間服務、住院非緊急治療亦會有調整，並呼籲市民不要對疫情掉易輕心。

▼7月11日 疫情記者會公布加強監察確診者▼



+ 5

何婉霞又呼籲，市民如有不適，即使病情輕微亦要求醫。她強調醫管局儲備足夠抗病毒藥物，目前已處方超過3.38萬劑新冠口服藥予病人。她指：「雖然大部份人病情穩定，但不要掉以輕心，特別是長者、免疫力低、或者有長期病的確診病人，因新冠病情可以惡化得好快，誘發嚴重併發症甚至死亡，病情輕微都要求醫」。而目前指定診所、外展隊及公立醫院亦可處方新冠口服藥，何又強調現時公立醫院有足夠藥物。

▼2月25日 伊利沙伯醫院及廣華醫院急症室爆滿▼

