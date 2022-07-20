疫情｜林百欣中學及聖十架學校停課一周　北區醫院累計12人確診

本港疫情持續，衞生防護中心今日（20日）公布，新呈報364間學校出現確診個案，涉及293名學生，中心建議仁濟醫院林百欣中學3B班及路德會聖十架學校6B班停課一周。

醫管局指出，北區醫院內科男病房及九龍醫院康復科經篩查後各發現1名患者，正追查感染途徑。



仁濟醫院林百欣中學。（資料圖片/黃偉民攝）

衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會上表示，今日學校新呈報364宗個案，涉及299間學校，包括293名學生及71名教職員，分別來自69間幼稚園、149間小學、80間中學及2間特殊學校。

182間學校在過去7天有2宗或以上個案

張竹君指，有182間學校在過去7天有2宗或以上個案，2間學校的個別班級停課一周，分別是仁濟醫院林百欣中學3B班，全班37名學生有5人確診，其中兩人為同一家庭；路德會聖十架學校6B班，25名學生中3人確診。

荃灣路德圍路德會聖十架學校。（家校會圖片）

4間老院人舍確診 包括松暉護老中心

院舍方面，新呈報4間老院人舍確診，分別是松暉護老中心有1名工人確診，15名院友，2名員工列密切接觸；康樂園護老中心有限公司有1名院友確診，10名院友、1名工作人員列密切接觸；來來護老中心（荃威）有限公司有1名院友確診，3名同住院友列密切接觸；青松觀青松護理安老院有1名院友確診，6名院友和1名員工列密切接觸。

另有兩間殘疾院舍呈報個案，分別是賽馬會頤安護理安老院，4名院友陸續確診，其餘人士列密切接觸；康恩園1名院友中確診。

九龍醫院康復科4人確診 停收新症

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業報告，北區醫院內科男病房再多1名病人經篩查發現確診，為一名73歲男士，現正接受隔離，病房共6名病人及6名員工確診；九龍醫院康復科1名男病人經篩查發現，經醫院追蹤檢查，發現再多2名同院男病人及1名員工確診，醫院正追查關連，病房停收新症及清潔消毒。

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