強制檢測｜增80個地點　朗豪坊星巴克、尖沙咀功德林上榜

本港新冠肺炎疫情反彈，政府周二（19日）發出強制檢測公告，多達80個處所納入名單。其中17個地點為食肆，當中包括旺角朗豪坊4樓星巴克咖啡、大角咀奧海城2期地下添好運點心專門店、元朗教育路興發大廈地下及天水圍天瑞商場地下的麥當勞等。



此外，患者曾到訪或污水樣本呈陽性的大廈，共63幢上榜，包括馬灣珀麗灣10及11座、深水埗匯璽II 3座、北角港運城2座，以及將軍澳日出康城MARINI 3A及3B座等。公告列明，所有人若在指定時間內，曾到訪相關地點，須於周三或周四（20日或21日）接受核酸檢測。



▼7月18日強制檢測公告▼



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醫務衞生局公布，因應多宗陽性檢測個案，有74個指明地方被納入強制檢測公告，當中17個地點為食肆。觀塘區有四間食肆上榜，成為重災區，當中包括幸運工業大廈家樂茶餐廳、巧運工業大廈鴻運星美食餐廳、新榮大樓地下雅苑小廚，以及鱷魚恤中心7樓滿福庭。

其他被納入公告的食肆有旺角朗豪坊4樓星巴克咖啡、屯門屯門栢麗廣場3樓明星金閣海鮮酒家、尖沙咀北京道功德林上海素食、沙田新城市廣場Pici，以及大角咀海富商場皇庭匯等。

▼部份被納入強制檢測公告食肆▼



餘下57個地點為確診大廈，當中新界已佔29幢大廈。元朗區共有七幢大廈上榜，包括溱柏6及7座、朗屏邨玉屏樓，以及天水圍天晴邨晴碧樓等。沙田區則有五幢大廈被納入強制檢測公告，涉及沙田水泉澳邨林泉樓、大圍嘉田苑嘉詠閣及文禮閣4座等。其餘上榜大廈包括屯門兆麟苑貴麟閣、葵涌葵涌邨百葵樓，以及大埔海日灣II 13座。

九龍方面則有20幢大廈上榜，涉及九龍城OASIS KAI TAK 2座、牛頭角樂華北邨秉華樓、荔枝角盈暉臺3座、黃大仙竹園南邨雅園樓、觀塘月華街天星樓C座及觀月．樺峯等。

▼部份被納入強制檢測公告確診大廈▼



港島則有六幢大廈被納入強制檢測公告，分別為北角港運城2座及寶馬山道豐林閣1座、堅尼地城寶德大廈、銅鑼灣華登大廈、薄扶林置富花園富業苑，以及鰂魚涌南豐新邨4座。

另外，因應在觀塘、柴灣及將軍澳採集到檢測呈陽性的污水樣本，有六個指明地方被納入強制檢測公告，當中涉及觀塘順緻苑順華閣及順美閣、柴灣富欣花園1及2座、柴灣曉翠苑碧翠閣，以及將軍澳健明邨健曦樓。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至7月20日)▼



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當局表示，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士（包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案）無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士（除上述經快速抗原測試呈陽性並已作出申報者），必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。

當局又指，政府周三（20日）將於薄扶林置富花園、樂富橫頭磡邨、馬灣珀麗灣、荃灣梨木樹邨、坪洲海濱遊樂場及梅窩銀河苑增設或重開流動採樣站。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。

▼7月15日 深圳灣口岸實施新離境檢疫安排▼

