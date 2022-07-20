印傭指僱主露下體入房求性交　拒絕後捱掃帚打　求道歉兼索償30萬

印尼籍女傭到港並到男僱主家首天，男僱主即脫光衣服，露出性器官，要求與她性交，女傭拒絕，僱主用掃帚打她，女傭因害怕，反鎖在浴室內過夜。翌日再發生同類事情。她最終與僱主簽下終止合約協議，一年後向平機會投訴，並入稟區域法院告前僱主性騷擾，指他違反《性別歧視條例》，要前僱主書面道歉兼索償30萬元。



申索人為一名印尼籍女外傭，答辯人為劉姓男僱主。

指僱主赤裸入房求性交

入稟狀指，女僱於2019年9月27日扺港，同月30日在旺角中介公司，跟劉見面後，到劉於九龍城的住所。惟兩人扺達後，劉即脫掉衣服，向女傭露出性器官。晚上劉穿著內衣走入女傭房間，觸摸她並要求性交，劉更脫下內褲，全身赤祼，女傭再拒絕，劉便企圖拉起她的襯衫，又用掃帚打她的左肩，令女傭瘀傷。為避免再遭劉進一步侵犯，女傭將自己反鎖浴室內睡覺。

做家務被摸臀

女傭稱她翌日再遭劉性騷擾，她早上做家務時，被劉摸臀，劉又再次全身赤裸地走入她的房間，並要求性交，她再拒絕，僱主便掐她，又企圖脫掉她的衣服及以掃帚打她。女傭當晚再次躲進浴室睡覺。

工作數天即終止合約

女僱終在同年10月3日和劉簽署協議，終止僱傭合約，同月10日返回印尼。她於2020年9月向平機會投訴。

女傭在入稟狀要求劉向她作出書面道歉，並賠償他在收入和感情上損害，分別為11.5萬和19萬元。

案件編號：DCEO3/2022