英國熱浪｜港人直擊：出街好似沖熱水涼　街道冷清、雪糕搶購一空

歐洲多個受熱浪侵襲，當中英國錄得最高氣溫亦逾40度。有居於英國倫敦的港人指，當地周二（19日）最高氣溫達38度，形容在沒有冷氣的家中有如焗爐：「夜晚11、12點成張床都係暖，樽裝水無太陽曬住都變成暖水」。他又指，英國酷熱天氣與本港不同：「香港熱唔會有太陽直射，呢邊太陽直射，曬完後白色衫都滾」，並笑言外出有如「沖緊熱水涼咁」。

另外，亦有居於英格蘭東南部的港人表示，早在4月已購買風扇傍身，數日前亦在超市中購買雪糕和冰凍水果製作沙冰消暑。她又稱，周日（17日）超市雪糕及雪條已被掃清，亦有不少人搶購樽裝水。



英國周二（19日）高溫破紀錄，有6個氣象站錄得40度或以上，英國氣象局一度發出歷來首個紅色極端高溫警告，覆蓋倫敦等地區。身在倫敦的港人勞先生形容，由於太陽長期直射，在街上行走「feel（感覺）到皮膚好『辣』」；即使身穿白襯衫，亦感到衣物發燙。他又指，街上吹來熱風亦「好似沖緊熱水涼咁，被熱氣包住。」

熱浪襲英倫 濕度只得20%

被問到與香港夏天有何分別？勞先生指：「香港一熱好易出汗痴笠笠，英國相對濕度只得10%至20%。」不過他稱香港四處亦有冷氣，英國住宅因較少出現炎夏，一般極少安裝冷氣：「香港耐唔耐入可以入商場過冷河，英國就算商場有冷氣，都無香港咁涼。」勞先生任職零售業，他指在熱浪影響下，「成條街無晒人，大家都頂唔順。」

勞先生笑言自己算幸運，因工作地點有冷氣，「放咗工同事唔願走，等到夜晚涼啲先。」由於他居於頂層，直言家中有如焗爐，日落後全屋仍然炎熱，牆壁、地毯及睡床亦十分溫暖：「諗唔到咩方法無咁熱，唯有返工前沖多次涼、飲多啲水，食下西瓜。」

▼熱浪橫掃歐洲▼



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另一移英港人張小姐居於英格蘭東南部，所居住的地區昨日最高氣溫錄得38度。她指因天氣太熱，昨日沒有外出，並認為英國天氣較香港乾燥：「無咁辛苦，出汗無出得咁勁。」她又表示，早前已添置風扇，家中的窗簾亦全部落下，避免陽光直射入屋。

熱浪來臨前已買定雪糕及冷水

張小姐為應對熱浪「做足準備」，早於數日前已到超市購買冰凍水果，用以製作沙冰消暑，亦有搶購雪糕及冷水等。她形容超市雪糕及雪條亦被搶購一空，「樽裝水都有人掃，貨架上唔切。」至周二(19日)晚上下一場大雨後，當地已降溫至20至22度，其友人亦笑言「終於由撒哈拉返到倫敦。」