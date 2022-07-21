熊貓安安離世｜佳佳六年前長眠　部分遺體捐研究　骨灰埋園內故居

陪伴港人23載的大熊貓安安，近日健康情況持續轉差，海洋公園今早（21日）宣佈其死訊，接受安樂死，與世長辭，終年35歲，即相當於人類的105歲。

安安的另一半佳佳，早於約六年先行辭別，並「遺愛人間」，其生物組織及骸骨用作獸醫學教育及研究用途，骨灰則長埋於園內故居土壤。園方目前尚未披露安安的遺體處理細節，兩隻大熊貓能否獲安排「合葬」，仍是未知之數。《香港01》已向海洋公園作出查詢，正待回覆。



▼7月21日 安安與世長辭終年35歲▼



▼7月14日 食慾不振大熊貓安安食竹飲水1分鐘▼



+ 10

「百歲熊瑞」安安離世，令不少港人傷心不已。安安的伴侶佳佳，於六年前「先行一步」，園方當時宣布，與港府及臥龍中國保護大熊貓研究中心共同決定保存佳佳的生物樣本作組織病理學的研究，並保留牠的骸骨，包括頭骨及牙齒，作獸醫學教育及研究用途。其皮毛亦將保存並於將來用作新生大熊貓寶寶育幼時使用。

佳佳於六年前「先行一步」，享年38歲，相當於人類114歲。（資料圖片/海洋公園提供）

佳佳餘下的身體部分則進行火化，經過處理後的骨灰埋在其故居「香港賽馬會四川奇珍館​」附近之土壤，並在奇珍館入口栽種一棵銀杏樹，並撒上佳佳部分骨灰，以作紀念。園方當時指，銀杏樹是古代銀杏類植物在地球上存活的唯一品種，植物學家們視其為植物界的「活化石」，另佳佳故鄉更有一棵樹齡逾千年的銀杏樹，別具意義。

2016年，海洋公園為大熊貓佳佳舉行植樹儀式，在其故居「香港賽馬會四川奇珍館」入口處栽種一棵銀杏樹，並撒上骨灰。（資料圖片/海洋公園提供）

至於安安的遺體何去何從？《香港01》已向海洋公園作出查詢，正待回覆。

海洋公園早前呼籲港人為安安「集氣」，園方今早（21日）表示， 安安的健康狀況在過去數星期慢慢轉差，食量逐漸減少，本月17日開始完全停止進食固體食物，只飲用食水和電解質飲料。與此同時，牠的活動量大幅減少，休息時間亦相對增加。對於年事已高的安安，可做的治療方案僅限於減輕其不適或緊張情緒。

海洋公園及漁農自然護理署的獸醫在徵詢中國大熊貓保護研究中心後，忍痛讓安安接受安樂死，令牠免於痛苦。海洋公園獸醫總監馬伯樂於上午8時40分，在安安位於「香港賽馬會四川奇珍館」的居所內為牠進行有關程序。