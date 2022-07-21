熊貓安安離世｜一文看清4隻居港大熊貓　如今只餘下盈盈、樂樂

陪伴港人23載的大熊貓安安，今早8時40分安樂死，終年35歲。安安與佳佳為第一代居港大熊貓，於1999年到港；2007年，香港再迎來盈盈、樂樂兩隻大熊貓，全港一度有四隻大熊貓居於海洋公園。不過，自佳佳先於2016年與世長辭告別港人後，便只餘下三隻；如今再別去安安，即第一代居港大熊貓均已壽終正寢。《香港01》回顧四隻居港大熊貓的事蹟。



海洋公園曾發相，教公眾如何分辨四隻居港大熊貓。1. 安安 2. 佳佳 3. 樂樂 4. 盈盈。從眼睛可看出牠們的分別。（海洋公園Facebook圖片）

1999年3月11日，雄性大熊貓安安與雌性大熊貓一同從內地抵港，為內地中央政府送予香港的回歸兩周年「禮物」。

安安

安安於1986年在四川野外出生，之後獲拯救到中國大熊貓保護研究中心。來港之前，安安曾到新加坡萬禮動物園客居半年，獲譽為熊貓大使。來港後，多年來一直居於海洋公園「四川奇珍館」。不過由於佳佳來港時已相當於人類逾60歲，安安則約為人類30多歲，故進駐海洋公園後安安和佳佳一直分開居住。

▼7月21日 安安與世長辭終年35歲▼



海洋公園曾經形容，安安性格敏捷好動及精靈聰明；體型較大，而面形則為方及闊。安安喜愛的食物為括竹葉、竹筍、蔬果及高纖維餅乾，不過因近年其健康轉差，護理員會將高血壓藥加入高纖維餅乾包或生果件中，讓安安一併吞服。至於平日的嗜好，安安喜歡玩弄碎紙，亦會躺着進食竹子。

由於安安有野外大熊貓基因，十分珍貴，故其精液亦曾送到臥龍作人工受孕之用。至2004年，當時18歲的安安已相等於人類約50多歲，但仍「一擊即中」，誕下現時居於四川的大熊貓「融融」。

另外，好動的安安曾於2008年，咬傷一名女護理員，當時海洋公園調查後認為，安安本能地以為該護理員踏進其地盤，故施以襲擊，相信屬個別事件。

▼7月14日 食慾不振大熊貓安安食竹飲水1分鐘▼



+ 10

佳佳

雌性大熊貓佳佳於1978年在四川出世，自小在野外成長，兩歲時於四川青川縣獲拯救，之後居於四川臥龍自然保護區大熊貓繁殖場，直至1999年，與安安一齊到港。佳佳來港時已經約21歲，相等於人類60歲，已育有六名子女，之後榮升「太婆」，繁衍出13名孫和兩名曾孫。

佳佳右耳有一個小缺口，最愛吃竹子（包括竹葉及竹筍）、蔬果及高纖維餅乾，過去每日需進食6公斤竹子。海洋公園曾形容佳佳文靜、和藹可親，而且母性強，平日較貪睡，日間可睡上四至五小時。

佳佳於六年前「先行一步」，享年38歲，相當於人類114歲。（資料圖片/海洋公園提供）

踏入晚年時，佳佳身體陸續出現毛病，先於2012年患上急性腎衰竭，情況一度危急，幸而最終康復。另外，她亦同樣染上「老人病」，患有高血壓和白內障等，身體狀況亦易受季節轉變影響。當時園方指，工作人員要將治療高血壓、關節痛等病症的藥物，加入豆奶、果汁中，讓佳佳一併吞服。

佳佳於2016年10月16日與世長辭，終年38歲，問鼎最長壽圈養大熊貓，獲健力士紀錄認證。佳佳離世後，海洋公園、政府及臥龍中國保護大熊貓研究中心決定，保存佳佳的生物樣本作組織病理學的研究；其骸骨包括頭骨及牙齒，將作獸醫學教育及研究用途；皮毛則會保留，並用作新生大熊貓寶寶育幼時使用。

至於餘下的身體部分則會火化，經過處理後的骨灰埋在其故居「香港賽馬會四川奇珍館​」附近之土壤，並在奇珍館入口栽種一棵銀杏樹，再撒上佳佳部分骨灰，以作紀念。

2016年，海洋公園為大熊貓佳佳舉行植樹儀式，在其故居「香港賽馬會四川奇珍館」入口處栽種一棵銀杏樹，並撒上骨灰。（資料圖片/海洋公園提供）

盈盈、樂樂

盈盈與樂樂屬青梅竹馬，樂樂於2005年8月8日出世，盈盈遲8天，即16日出世，兩隻原本未有名字，樂樂編號為606，盈盈則為610，直至2007年4月26日從四川卧龍運抵香港，才有盈盈、樂樂之名。

盈盈、樂樂為中央送予香港慶祝回歸十周年的禮物。時任民政事務局常任秘書長的林鄭月娥於該年3月宣布，舉行「大熊貓命名活動」，當年共收到1.3萬份參加表格，建議名字達6,700對，負責評審名字的評審團包括金庸及林鄭月娥。政府曾表示，評審團一致選出「樂樂」和「盈盈」為最佳作品。按统計顯示，「樂樂」是最多參加者鍾愛的名字，超過一千位參加者提議「樂樂」，認為「樂」是快樂、歡悅、樂觀的意思，貼合雄性大熊貓606活潑可愛的性格。

在選出樂樂一名後，評審團認為 「盈盈」是最佳配搭，並解釋指「盈」是圓滿、豐盈的意思，代表女性獨有的氣質，切合雌性大熊貓610溫柔文靜的美態。時任民政事務局局長何志平稱，這對名字甚富意義，象徵香港繁榮歡樂，經濟豐盈。

+ 3

盈盈樂樂到港後，於2011年嘗試自然交配，但始終未能成功，期間盈盈曾於2015年返回四川，成功與內地的大熊貓交配，又接受人工授精。之後海洋公園一度宣布盈盈有喜，但最終由於有部份胎兒組織被母體吸收，終告流產。

到2020年，同為14歲的盈盈、樂樂，於該年4月成功自然交配，為九年來首次成功，可惜最終仍未懷孕。