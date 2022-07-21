疫情下高速船停航　中華白海豚出沒趨頻密　WWF促減緩海上交通

本周六（23日）是「國際鯨豚日」，世界自然基金會香港分會（WWF）調查發現，疫情兩年間，由於本港南大嶼水域高速船停航，中華白海豚出沒率出現明顯回升，其行為更為活躍，會在航道附近游蕩。

WWF透過公眾問卷調查顯示，七成受訪者支持高速船「航道南移」、不少人建議「設立限速區」、「陸路跨境」、及「減少高速船班次」，WWF期望政府能在復航前，盡快制定並落實減緩海上交通影響的措施。



中華白海豚的主要棲息地與南大嶼船舶航道重疊。（WWF提供圖片）

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中華白海豚在本港水域數量，於過去17年間下跌超過80%，WWF指出，高強度的水底噪音可減少鯨豚高達45%的聽覺距離，讓牠們難以躲避危險、覓食或尋找同伴。WWF早前透過聲納及目視調查，顯示自2020年2月南大嶼水域高速船停航，中華白海豚出沒率有明顯回升，其覓食、社交等行為亦更加活躍。白海豚更被發現在航道附近游蕩及休息，是近5年以來，未曾有過的記錄。

倡「航道南移」保護南大嶼水域鯨豚

WWF早前亦進行問卷調查，了解公眾保護本地鯨豚的意願。調查結果顯示，超過80%的受訪者認同跨境高速船有機會威脅本地鯨豚生存。近七成受訪者支持高速船「航道南移」，以保護使用南大嶼水域的本地鯨豚，其次是「設立限速區」、「陸路跨境」、及「減少高速船班次」。

調查又顯示，大部份受訪者認為，為保護鯨豚，可接受通勤時間因應改航道增加少於7分鐘，及增加6元船費。受訪者亦表示，支持減少高速船班次，每班船的等候時間，增加至日間28分鐘一班及夜間40分鐘一班，亦可接受。

世界自然基金會香港分會鯨豚保育項目經理吳嘉怡期望，政府在復航前盡快制定並落實減緩海上交通影響的措施。（WWF提供圖片）

倡設立緩衝地讓鯨豚「自游自在」

WWF代理海洋保育主管彭莉恩指出，高速船航道橫越本地鯨豚位於西南大嶼的重要棲息地，為確保重要鯨豚生境的完整性及連續性，應設立緩衝地帶，讓本地鯨豚可「自游自在」，維持整個珠三角種群的連接性，使其可繼續繁衍生息。

WWF鯨豚保育項目經理吳嘉怡表示，跨境高速船於疫情期間的停航，讓本地鯨豚有短暫的喘息機會，遠離海上交通的喧囂，調查顯示公眾對落實南大嶼鯨豚友善減緩措施的大力支持，建議政府應與業界、海事和生態學者、保育團體及其他相關持分者緊密合作，在復航前盡快制定並落實減緩海上交通影響的措施。