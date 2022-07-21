疫情．7.21｜確診數破四千水平　8.1起院舍探訪前要做核酸檢測

本港單日確診個案破再破四千宗，今日（21日）新增4375宗確診，包括299宗輸入，多3宗死亡個案。學校呈報新增414宗。

由於現時確診個案多，衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容，社區有相當多隱形傳播，呼籲市民盡快打第三針，並預告會增加強制檢測，以盡快找出個案。



昨日疫情總覽：

疫情．最新｜63座大廈納強檢 政府不再要求曾到爆疫食肆人士檢測

▼7月20日強制檢測公告▼



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▼7月19日，彩虹邨丹鳳樓圍封強檢▼



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▼7月21日強制檢測公告▼



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▼7月21日確診大廈名單▼



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【18:50】社署宣布，因應疫情走勢，由八月一日起，所有訪客（公務探訪除外）須於探訪前進行2019冠狀病毒病聚合酶連鎖反應核酸檢測（核酸檢測），並提供其48小時內的核酸檢測陰性結果證明，方可到院舍探訪。訪客可選擇到社區檢測中心或流動採樣站，並向工作人員說明檢測原因是為符合院舍探訪的要求，以獲得免費檢測。

在三個月內曾確診的2019冠狀病毒病康復者，亦須進行有關核酸檢測。

由八月二十八日起，院舍訪客接種新冠疫苗的要求將會提升，一般人士要接種三劑疫苗，又或已打兩針的康復人士。

而政府會要求七月二十七日開始，所有院舍員工（不論有否接種新冠疫苗）須每七天進行一次核酸檢測。政府將安排指定檢測承辦商為院舍提供核酸檢測套裝讓員工自行進行採樣，並會於指定日期到院舍收回樣本。

員工亦可選擇親身到全港各區的社區檢測中心／流動採樣站進行免費核酸檢測，向檢測站人員表明身分及出示相關證明便可獲安排優先檢測。與此同時，所有院舍員工仍須繼續在每天值勤前，自行進行快速抗原測試，測試結果須為陰性方可如常上班，以保障員工及住客的安全。

▼第五波疫情下不少安老院舍出現確診個案▼



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【18:03】政府公布，確診人士按規定完成居家隔離後，可自行剪掉電子手環及刪除手機內的「居安抗疫」流動應用程式。

根據現行規定，居家隔離期預設為14日。進行居家隔離的人士如已接種至少兩劑新冠疫苗，並於檢測結果呈陽性後的第六天及第七天（接受檢測或接收樣本翌日為第一天。如無紀錄，則以收到檢測結果通知當日為第一天），在快速抗原檢測中連續兩天均取得陰性結果，可提早完成隔離。否則，他們需繼續接受隔離及每天進行快速抗原檢測，直至連續兩天獲得陰性結果，方可完成居家隔離。未接種新冠疫苗或接種少於兩劑新冠疫苗的居家隔離人士，則須進行14天居家隔離。

發言人表示：「完成居家隔離人士可自行剪掉電子手環和刪除手機內的『居安抗疫』流動應用程式。政府不會另行通知。」發言人提醒，若在非指定情況下剪掉電子手環或刪除「居安抗疫」程式，會被視為違反隔離令，屬刑事罪行，最高可被罰款10,000元及監禁六個月。

【17:32】本港今日（21日）單日確診數字再破4,000宗，政府表示，因應西貢、深水埗及荃灣區合共26個屋苑的污水樣本呈陽性，將向有關居民、清潔工和物業管理員派發合共約30萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。涉及的三個地區中，以荃灣區受影響屋苑佔最多，包括洋房瀧珀、臨海的怡龍別墅，名逸居、荃灣花園等亦榜上有名。

【17:07】香港仔鴨脷洲邨利滿樓今日傍晚圍封強檢，政府目標是在明日（22日）上午約十一時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:02】醫院管理局總行政經理李立業表示，現時每日入院約150人，留院病人一直上升，由1000到目前逾1200，壓力較大，已有預案，醫院病床現時有規劃，如隨疫情上升，入院增加，會調動多些病床，牽涉服務調整，包括非緊急服務，有實名人力調動預案，需有一定數目員工調至北大嶼醫院、亞博及社區隔離設施，以增加處理病人數量。有服務支援居家確診者，包括遠程診症，會識別合適病人，用HA GO提供服務。

【16:51】學校呈報新增414宗，涉335間學校，包括330名學生及84名教職員，193間學校在過去7天有2宗或以上個案，建議以下兩間學校的個別班級停課一周：

1)香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校：5A班有25學生，三人確診

2)順德聯誼總會梁李秀娛沙田幼稚園：K3B班有28學生，三人確診

【16:50】張竹君表示，今日個案逾4000宗，有上升趨勢，憂慮對醫管局的醫療服務構成壓力，本港打三針比例不高，只有66%，特別是老人家70至79歲 只有59%，85歲以上38%，有待改善，未打足三針，呼籲市民盡快打，現時多個案，社區有相當多隱形傳播，政府會加強做強檢，增強制檢測公告，市民留意公告做檢測，希望早及現、隔離、治療，減低重症及死亡率，不適要求診，做測試減低風險。

現時個案數字都是向上，只不過並非如第五波在2及3月時上升這麼快，但觀察到慢慢有向上升趨勢，約兩周左右翻一番，未見向下趨勢。

【16:42】多三宗死亡個案，分別1男2女，年齡介乎93至99歲，三人都打了兩針。

1)93歲男性，有高血壓及心房顫動，亦有肺病及腦退化，經伊利沙伯醫院急症室入院，當時有精神狀況差，不清醒及腳腫，7月2日快測陽性，7月19日入院篩查核酸檢測陽性，CT 值大過30，情形似中風，肺沒有花，心臟發大，呼吸差，血氧跌，急救無效，7月19日過身

2)93歲女性，有高血壓、腦退化，7月1日在瑪麗醫院急症室因發燒入院，自行快測陽性，CT 值20，氣促、心臟酵素有升高，心肌梗塞，情況一度穩定，7月13日轉馮堯敬醫院療養，其後死亡

3)99歲女性，有高血壓、糖尿，腦退化。伊院急症7月8日入院，指定診所轉介，7月3日快測陽性，7月8日入院，CT值小於 20，入院後處方特效藥等，情況持續惡化，20號上午死亡

【16:30】本港單日確診個案破再破四千宗，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日（21日）新增4375宗確診，包括299宗輸入，有多3宗死亡個案。

【14:25】立法會衞生事務委員會今日（21日）舉行特別會議上，立法會議員葉劉淑儀提到，港大微生物學系講座教授袁國勇等四名專家，日前聯名建議逐步放寬社交距離措施，以透過自然感染與疫苗接種產生「混合免疫」。



醫務衞生局局長盧寵茂回應稱，政府會繼續與專家溝通，並強調應在專家委員會内充分溝通後，再有系統地和公眾解釋。他補充專家委員會將盡快進行首次會議，之後會統一發布消息，令公眾不會在不同來源收到混亂訊息。

▼7月21日 勞福局局長孫玉菡在教育及職業博覽談及院舍檢疫安排▼



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【14:20】隨著近日疫情反彈至單日確診逾3,000宗水平，政府計劃加強院舍防疫措施。勞工及福利局局長孫玉菡今日（21日）表示，本星期稍後時間會親自與業界開會及講解，商討加強院舍做核酸檢測安排，包括加密次數等，亦會收緊防疫安排，以及加強院友接種率等，相關安排屆時會適時公布。

【11:00】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今早（21日）表示，昨日24小時內新增12宗陽性個案，包括紅碼區和醫學觀察酒店11例，屬於管控中發現；密切接觸者0例、全民核酸及重點人群發現的陽性1例、其他人群有0例，屬於社區中發現；自6月18日起累計共1,795例。

【07:35】大埔大埔廣場宜富閣今早（21日）解封，其間645人士接受檢測，當中發現五宗陽性檢測個案和兩宗檢測結果為不確定的個案。

▼7月15日 深圳灣口岸實施新離境檢疫安排▼



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▼7月10日起強制檢測公告▼

