確診大廈｜增1812幢　涉淺水灣道37號、凱旋門　日出康城18幢上榜

本港近日疫情回升，各區亦出現確診者。衞生防護中心今日（20日）更新確診大廈名單，過去14日共有9,321幢大廈出現確診者。在18區中，以元朗區疫情最嚴峻，共有844幢大廈出現確診者，其次為沙田有759幢上榜。



至於新增出現確診者的大廈方面，最新於7月19日呈報的大廈有1,812幢。新呈報大廈中包括多個豪宅及中產屋苑，包括半山Branksome Grande、何文田灝畋峰、億元豪宅淺水灣道37號，以及九龍站凱旋門觀星閣等。



▼港島區確診大廈▼



根據當局今日更新的確診大廈名單，過去14日累計共有9,321幢大廈出現確診者。18區中以元朗區為重災區，共有844大廈上榜，而沙田則以14日內有759幢大廈出現確診者，在各區中排第二多。東區則是第三多大廈出現確診者，共有708幢。

▼7月19日確診大廈名單▼



+ 212

新增出現確診者的大廈方面，名單中更新至7月19日，共有1,812幢新呈報。在港島，中西區新呈報出現確診者的大廈中包括不少豪宅及中產屋苑，包括半山億元豪宅Branksome Grande、寶翠園1及2座、輝煌臺及帝后華庭2座等。東區方面，太古城有11幢上榜，其餘包括嘉亨灣1及3座、富澤花園富嘉閣、峻峰花園D座及康翠臺1座等。

南區方面，海怡半島單日有11幢大廈新呈報出現確診個案，涉及香港警察學院B座、淺水灣道37號3座、置富花園富業苑及薄扶林花園1座等。

▼九龍區確診大廈▼



九龍方面，九龍城新呈報大廈包括傲雲峰1座、半山壹號26號、欣圖軒1座、灝畋峰、紅磡邨紅日樓等，而黃埔花園亦有14幢大廈上榜。順利紀律部隊宿舍有4幢大廈上榜，其餘新呈報出現確診的大廈有曦臺1座、樂華北邨寧華樓、安泰邨錦泰樓等。

黃大仙上榜大廈則涉及現崇山3B和5A座、竹園北邨蕙園樓、越秀廣場秀華苑及黃大仙上邨昭善樓等。而油尖旺新呈報出現確診者的大廈則包括億元豪宅凱旋門觀星閣、浪澄灣1座、帝峯．皇殿3座，以及擎天半島1、2和5座等。

▼新界區確診大廈▼



新界東方面，沙田新上榜大廈有曉峯灣畔1座、新港城H座、愉翠苑愉齊閣、沙角邨美雁樓、以及名城6幢大廈等。西貢新呈報大廈則有慧安園3座、寶林邨寶泰樓、Savannah 2A座、以及日出康城18幢大廈等。

新界西方面，元朗上榜大廈有栢慧豪園8座、水邊圍邨山水樓、洪福邨洪昌樓、溱柏2座，以及Grand Yoho 9座等。葵青則有浩景臺1座、灝景灣8座、盈翠半島11座，以及葵涌邨映葵樓等。屯門新呈報大廈則有海麗花園1座、澤豐花園澤泰樓、瓏門1座、嘉才里獨立屋等。

▼7月19日 彩虹邨丹鳳樓圍封檢測▼

