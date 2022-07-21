洋房瀧珀、東港城等26個屋邨污水陽性　政府派30萬個快測包檢測

本港今日（21日）單日確診數字再破4,000宗，政府表示，因應西貢、深水埗及荃灣區合共26個屋苑的污水樣本呈陽性，將向有關居民、清潔工和物業管理員派發合共約30萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。涉及的三個地區中，以荃灣區受影響屋苑佔最多，包括洋房瀧珀、臨海的怡龍別墅，名逸居、荃灣花園等亦榜上有名。



政府表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本，進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性結果，顯示該區處所可能有隱性患者。因應有關地點污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署將會陸續派發快測包予居民、清潔工及物管。涉及地點與屋苑如下：

西貢區 — 東港城、頌明苑、富寧花園、樂頤居、裕明苑、和明苑、煜明苑及顯明苑

深水埗區 — 宇晴軒、昇悅居、泓景臺及元州邨

荃灣區 — 圓墩村、怡龍別墅、排棉角村、瀧珀、青龍頭新村、名逸居、富麗花園、尚翠苑、東亞花園、荃灣花園、樂悠居、爵悅庭、立坊及石圍角邨

政府指，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。