饒宗頤趙少昂等書法現城市韻律　藝術館書法主題展周五起免費入場

香港藝術館明日（22日）起舉行「漢字城韻──書法中的詩舞畫樂」展覽，展出超過70件香港藝術家書法作品的館藏，包括國學大師饒宗頤《金書甲骨文》及嶺南派國畫大師趙少昂《行書詩》等。

除觀賞書法名家珍藏外，置身其中亦如同暢遊詩舞畫樂之間。「蛙王」郭孟浩的《蛙賓臨九八》，引領觀眾探索香港當代創作；多媒體藝術家吳子昆的巨型投射牆，則重新呈現及演繹書法家疾筆書寫神態，延伸觀眾想像。展覽免費入場，並開放至明年9月17日。



嶺南派國畫大師趙少昂的《行書詩》。（藝術館提供）

香港藝術館的書法展覽，展現了書法藝術的各種書體，精選展品包括鄧爾雅《篆書詩》、區建公《楷書八言聯》、區大為隸書《幽蘭詩》、羅叔重《隸書五言聯》、饒宗頤《金書甲骨文》、趙少昂《行書詩》、徐沛之《草書黃偉文陀飛輪》等。

展覽從書法藝術與詩、舞、畫、樂之間的關係出發，讓觀眾發掘欣賞書法的樂趣，並重新審視在科技的高速發展之下，保存和延續經典文化成果的價值。

香港藝術館明日（七月二十二日）起舉行「漢字城韻──書法中的詩舞畫樂」展覽。圖示羅叔重的《隸書五言聯》。（藝術館提供）

書法作品以外，今次展覽亦有以書法為題的香港當代作品，包括郭孟浩的《蛙賓臨九八》。（藝術館提供）

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同場展出的展品，亦包括來自不同界別的本地創作人作品，與書法作品互相呼應。其中導演卓翔及編舞家王榮祿，創作了舞蹈影像裝置，舞者以身體的力量、姿態及律動回應書法的動勢。

作曲及聲音藝術家趙朗天創作了聲音作品，以旋律穿梭於展場跌宕起伏的書勢舞勢中。多媒體藝術家吳子昆則以「容積捕獲」技術，捕捉書法家書寫時的立體信息，並利用三維動畫技術於兩幅投影牆重新呈現書法家書寫的動作，延伸觀眾想像。

多位作家、詩人、藝術家及專家學者結合自身專長及生活體驗，以文字或影片形式回應書法作品。