香港藝術館互外雕塑展　市民可用Instagram濾鏡與藏品互動

大家最近遊尖沙咀梳士巴利花園藝術廣場，會見到一對流線型金屬雕塑，這是香港藝術館結合藝術與科技的展覽作品，大家可以透過免費程式與藝術館藏品互動。



由香港藝術館策劃，結合藝術與科技的展覽「虛實之間」，現於尖沙咀梳士巴利花園藝術廣場舉行，展出本地藝術家高仕棠和高嘉文共同創作的戶外藝術裝置《回聲在目》。公眾可透過擴增實境技術，探索虛擬與真實之間的模糊界限，與香港藝術館的藏品互動。

作品由實體和虛擬兩部份組成。實體的戶外藝術裝置《回聲在目》，以一對流線形金屬雕塑建構而成，設置在尖沙咀梳士巴利道十號、香港藝術館前方的戶外空間。公眾可透過精心設計的擴增實境應用程式（iOS：https://apple.co/3rLBgAf；Android：https://bit.ly/3lNCsPL），連結香港藝術館精選的四大館藏，包括中國文物、中國書畫、外銷藝術，以及現代及香港藝術，使精選藏品呈現在虛擬的空間裏，並將兩件相對的雕塑連接起來。

參觀者可用自攜的智能手機或平板電腦，在現場以不同角度與實體的雕塑及虛擬的館藏互動，包括嘗試捕捉十九世紀中期畫家關聯昌的畫作《雀鳥》，欣賞動態化的清代吳昌碩《仿米芾山水圖》，走進香港水墨大師呂壽琨《莊子自在》的水墨作品，以及看到一對好像翩翩起舞的清代點翠嵌寶鎏金累絲鳳簪。部份館藏現時亦正於藝術館的個別展覽中展出，觀眾可走進藝術館，尋找真實的藏品，以虛、實對比欣賞作品。

除了現場的多角度體驗外，展覽亦推出兩個Instagram濾鏡。公眾可在香港藝術館Instagram 帳號（@hkmoa）體驗濾鏡（https://bit.ly/3IE5zyM;https://bit.ly/3rSMXVJ），隨時隨地「戴上」館藏裝飾配搭一番。

（圖片由香港藝術館提供）

【展覽地圖】

【展覽詳情】

名稱：虛實之間

地點：尖沙咀梳士巴利花園藝術廣場

日期：即日至2022年11月11日

費用：免費



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