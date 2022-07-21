越南漢爬棚架上十樓　即用竹及衣架製魚桿釣走手袋　認盜竊囚22月

持「行街紙」的越南漢，爬上深水埗一大廈外牆的棚架的10樓，並就地取材，一枝八尺長竹枝及一個衣架，即製成一枝「魚桿」，勾走其中一個單位內的手袋。女事主聞聲趕去客廳亦為時已晚。越南漢帶同手袋逃離現場，事後被捕，他今在區域法院（21日）承認爆竊罪，被判囚22個月。



官指持行街紙屬加刑因素

法官判刑時指，32歲越南籍被告NGUYEN MINH DUNG特意爬上大廈棚架，而涉案大廈更位於10樓。被告持「行街紙」，屬加刑因素，法官最終判他監禁22個月。

網上流傳影片見被告如何用晾衫竹釣走財物的情況。(詳看下圖)

+ 2

事主把手袋放沙發後入房睡覺

案情指，女事主於去年8月22日下午1時許，到父親的深水埗東明樓的10樓住所，把手袋放在客廳的沙發上便入睡房。被告則於同日下午2時許，在單位外的棚架，透過客廳的窗，用一枝八呎長、有鈎的長棍，伸入客廳，勾走事主的手袋。事主聽到客廳傳來的聲響，遂走出客廳，驚覺手袋被偷而大叫。被告帶同手袋逃離現場，手袋和袋內的銀包、1200元現金和兩張八達通等，總值約5900元。

就地取材即製盜竊工具

被告同月27日被捕，他在錄影會面承認，爬上涉案大廈的棚架後，發現一枝竹和一個衣架，便以此自製偷竊用的工具來犯案。

案件編號：DCCC 66/2022