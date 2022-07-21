書展2022｜中大醫學院院長陳家亮出書　回顧人生路上輸多贏少

中大醫學院院長陳家亮今年出版新書《吾生有杏（2）— 點滴在心頭》，記錄行醫的初心和當中的甜酸苦辣，今（21日）於會展舉行書展講座，分享作為醫生、教授及院長的想法，在場亦有中大六年級醫科生沈思彤及鄧童分享由她們編寫的《杏林深處》，當中訪問了21位醫院工作人員。

陳家亮形容自己人生輸多贏少，甚至輸在起跑線上，但認為要堅持自己的道路，為下一代鋪出健康路。



輸在起跑線上

陳家亮表示自己自小家境清寒，但當年曾以插班生身份考入九龍塘名校，可惜陳家亮以前住在牛頭角，由牛頭角駛進九龍塘每天需要8元車資，對於當時的家庭頗大負擔，他便只能轉至觀塘街市後面一間無名小學上學，他笑稱自己從來都不是輸在起跑線上，因為當時的他連起跑線也看不見。

輸在教育資源少

香港中文大學醫學院於80年代初才成立，他表示自己當年放棄另一間「百年老店」，選擇於中大學醫就如同投資概念股，高風險高回報，但亦需要付出很大代價。他說，當年由於教學醫院工程延誤，只能在葵涌貨櫃站拖幾個貨櫃，放在觀塘聯合醫院對出的爛地，在貨櫃箱裏面上課實習。

作為中大第三屆畢業醫科生，陳家亮笑稱當時同屆同學都會自嘲自己為「少數第三等族裔」，因為對比第一等本地醫學生和第二物外地升學回流的醫學生，中大的教學資源實在太少。

▼7月20日 第32屆香港書展開鑼▼



+ 25

成為院長展開人生失敗的新一頁

陳家亮表示，當了多年醫生後，發現香港醫療訓練的問題，雖然香港的醫療知識和技術都十分發達，但學成的醫生卻缺乏人性化，他認為每一位學生都是獨一無二的，質疑香港的教育把學生「修剪得齊齊戢戢」，埋沒了他們發展的機會，因此他上任院長頭一年，便想改革醫療教育，推出學生自主課程，讓學生一展所長，但此舉卻受到多方抨擊，包括港大醫學院院長梁卓偉質疑他此舉是「搶學生」、「走捷徑」及「行跳級制」，最終改革計劃只能押後。

時至今日，陳家亮表示自己還未輸夠，雖然二十多前向政府專家小組建議大腸癌篩查計劃，隨後立即被否決，但他仍然堅持，用自己的金錢做研究和推廣，希望用科研把健康和希望帶給下一代。而政府最終都在近年推出大腸癌篩查計劃，人生輸多贏少，或許並不重要，堅寺走在正確的路上，可能才是最終的勝利。