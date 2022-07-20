書展2022｜書商指移民家長渴求中文教材　有家長買德文書助子升學

第32屆香港書展於今（20日）開鑼，兒童天地展廳人來人往，有展商表示中文教材需求日增，稱有家長擔心移民後，子女將失去學中文的途徑，因此於今年初與補習名師推出教材，至今僅預售版已逾1,000萬元的生意額。

有家長拖篋花費4,000元買教材，當中大部份為中文。她批評教育局的文言文課程對於小學生過於艱深，連家長亦無能為力，只能透過教材協助通過呈分試。此外，她亦購買德語教材，準備安排兒子將來到德國升學，認為當地的教育制度比香港優勝。



▼7月20日 第32屆香港書展開鑼▼



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非中文教材銷量升三成

兒童教育服務供應商DR-Max市場總監張惠森表示，因疫情有礙小童的學習進度，過去兩年非中文的教材的銷量累計增三成。她表示，確實有家長購買更多英文教材，為移民作準備，但同時亦有助中文教材的銷情：「佢哋會諗去到外國小朋友學唔到中文點算呢？」

張續指，DR-Max過去並無中文教材，但因應日益增長的需求，包括詩詞、文言文等；今年初與補習名師林溢欣，合作推出中文教材。她透露銷量相當驚人，僅預售版已逾1,000萬的生意額，並解釋：「中文好奇妙，雖然係母語拎合格好容易，但好難有好成績。」

展商推免費送「學習寶盒」吸客

雖然教材銷量激增，但張認為今年學生提早放暑假，將影響書展的人流，期望周末可填補生意。為了吸引家長關注，她指今屆亦推出優惠，只須在現場收聽教材簡介，不須購買任何教材，便免費送上「學習寶盒」，包括多啦A夢英文辭典及西遊記貼紙書。

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家長批評中文過於艱深：一篇文言文已經整冧咗我

陳女士育有兩名就讀小五的兒子，為了準備呈分試，今日特地拖篋到兒童天地購買教材，共花費4,000元。她坦言，「一篇文言文已經整冧咗我」，由於中文科相比以往艱深，同時小童於網課難以專注學習，家長亦無能為力，只能依靠教材讓他們通過呈分試。「五年班呈一就開始考文言文，我哋角度全部錯晒。以前中學先讀，𠵱家推到小五！」

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將安排兒子到德國升學：留唔留低由佢哋決定

記者觀察到行李箱內放有德語學習教材，陳解釋，由於兒子喜愛科學，在衡量當地零學費及教育制度後，認為比香港優勝，故考慮完成初中後，安排他們到德國升學，現在則提前學習德語。問到會否考慮移民，她表示「我哋好難走，過到去生活又唔同」。不過她坦言，兒子將來是否能在德國，則交由他們自行決定。