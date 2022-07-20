書展2022｜零食世界有齊台日韓食品　市民望梅止渴：睇日本展為主

第32屆香港書展於今（20日）開鑼，上屆新設的零食世界展館今日(20日)亦人頭湧湧，人流比售書的攤位更密集。多個攤檔均推出展場優惠，涉日本、韓國、台灣等地的食品，例如100元20包韓國直送果汁。此外，日本旅遊局亦在場內設有多個攤檔，引來大批市民「望梅止渴」，其中梁先生取得贈品後更笑稱，今日目的並非書展，「我哋嚟睇日本展為主。」



零食世界展館人頭湧湧

書展由上屆起增設「零食世界」展館及運動消閒博覽，今午約6時現場人頭湧湧，部份通道更難以前行，人流比樓下的書展正館更密集，甚至可媲美去年博覽館舉行的工展會購物節。

台日韓食品均推優惠

不少攤檔售賣港人熱愛的日韓台食品，更推出豐富優惠，包括台灣百年老字號陳允宝泉限時福袋售268元；韓國直送的果汁售100元20包；日本即食飯糰100元5包。其他食品方面，亦有多薯樂薯蓉杯售100元11杯；健康食品如零罪惡感零食福袋售68元1套；小熊曲奇最平85元1盒等。

接受消費券付款以八達通為主

此外，場內亦有動漫及電子產品的攤檔，例如台灣角川推出動漫福袋，由1,200減至900元；KODAK菲林相機180元1部；騰龍鏡頭減300元兼送指定禮品等。而場內大部份攤檔均接受電子支付，包括政府消費券，當中以八達通為主。

日本旅遊局攤檔引大批市民圍觀

近月日本恢復開關，日本旅遊局亦於場內設有逾8個攤檔推廣，包括鹿兒島縣、沖繩縣等，並於展期內每日舉行活動，只須填寫問卷或在社交媒體讚好，便送上和式毛巾或繩袋等贈品，亦舉行問答抽獎活動，吸引大批市民圍觀及領取小冊子。

市民盼恢復開關到九州旅行

其中，梁先生在填寫問卷後，直言「梗係想去日本啦。」他指，早已計劃九州旅行，惟疫情爆發至今未成行，因假期不足，回港7日隔離成為最大障礙。他期望兩地通關後，與妻子準備3萬元完成九州之旅，更笑稱今日目的並非書展，「我哋嚟睇日本展為主。」