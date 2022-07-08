大灣區航空擬7.23首航　夥東瀛遊推曼谷自由行套票　灣航︰待審批

全球航空業逐漸復蘇，大灣區航空亦將首度推出客運服務。東瀛遊與灣航合作，近日推出香港往泰國曼谷的自由行套票及旅行團，來回均乘搭灣航的客機。根據旅行社資料，相關航班逢周三及周六出發，但暫時未見灣航公開發售相關機票。灣航回覆表示，正申請周三及周六來往香港及曼谷的定期航班，有待相關部門正式批准。

東瀛遊執行董事禤國全確認，旅行社與灣航合作推出自由行套票，首班機將於7月23日啟航。他表示，旅行社會與任何新的航空公司聯絡，尋找產品及機會，「有合作機會都會把握。」他續指，今次航班並非包機，應屬定期航班，不過由於套票推出得較急，仍需觀察市民反應。



+ 1

大灣區航空由有「深圳李嘉誠」之稱的內地富商黃楚標牽頭成立，今年2月獲空運牌照局批出營運牌照，可營辦104條客貨運航線，不過機隊暫時只有兩架波音737-800型飛機。

大灣區航空前行政總裁、現任商務及經濟發展局局長丘應樺於上月中曾向《香港01》表示，預料灣航7月中可以首航，當時他曾上載多張模擬首航測試的照片。隨丘應樺「轉跑道」走入政府接任局長後，黃楚標曾向《香港01》表示，由於正面對人事變動，航班首航等商務決定「容後再講」。

6月底，大灣區航空宣布，由該公司董事會成員、全國政協委員許漢忠，接替丘應樺的職務，兼任大灣區航空行政總裁一職。

泰國七天自由行連返港檢疫酒店套票索價8,888元起

東瀛遊近日推出泰國七天自由行套票及泰國八天旅行團，標明來回航班均乘搭大灣區航空航班，往返曼谷及香港。自由行套票包括七晚曼谷酒店住宿及七晚香港檢疫酒店，索價8,888元起，7月23日至8月13日的周三及周六出發；旅行團則遊走曼谷、華欣、芭堤雅等，暫時可選擇7月23日至8月10日的周三及周六出發，成人團費10,399元起。

東瀛遊網頁顯示的大灣區航空航班（東瀛遊網頁）

根據東瀛遊資料，周三由香港往曼谷的航班為HB660；周六出發的為HB662。東瀛遊執行董事禤國全向《香港01》表示，雖然大灣區航空過往未有客運經驗，但「任何公司都有第一次」，而且其職員過往於其他航空公司都有工作經驗，相信並無問題。

他續指，旅行社會聯絡任何新的航空公司，始終需要尋找產品及機會，「有合作機會都會把握」。

禤國全（資料圖片／梁鵬威攝）

禤國全又指，是次航班並非包機服務，應屬於定期航班，據他了解，暫時灣航應只有飛往曼谷的定期航班。至於曼谷自由行套票的銷售情況，他表示，由於今次推出較急，而且市民回港仍須接受七天檢疫，故仍需觀察反應。不過他認為，自由行套票索價低於一萬元，又正值暑假，相信有一定吸引力。

大灣區航空於2021年1月申辦的航線



去年11月29日，大灣區航空亦曾經營首班前往曼谷的貨機。另外，根據大灣區航空網頁介紹，灣航亦有計劃營運香港來往新加坡、泰國曼谷及布吉航線，但要視乎牌照及航權的批核狀況和疫情的情況而定，其餘已申請的航線將因應牌照批核狀況，及市場需求而逐步投入營運。