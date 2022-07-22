確診增4270宗　九龍醫院康復科兩病房爆疫　張竹君︰難估計最頂峰

本港新冠疫情持續，今日（22日）新呈報4,270宗確診，一連兩日破四千宗大關。醫管局公布，昨日接獲6宗病人離世報告；九龍醫院康復科先後有兩間病房爆疫，涉11名病人及2名員工，有關病房已暫停接收新症及探訪安排；屯門醫院外科病房亦有4名病人確診。醫管局指，公立醫院調動病床已進入第二階段，並指疫情持續上升對公立醫院運作服務已經構成影響。



衞生防護中心則接獲3宗院舍報告，包括位於油尖旺區的東江安老院、屯門的鈞溢（山景）安老院、青衣的青和居護老院。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，確診數目於兩周翻倍，擔心上升速度過於急速，將影響醫療系統的負擔，「至於真係話幾時去到最頂峰，或幾時向下落，我哋比較難估計。」



呈報多6名病人離世

醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，昨日收到6名病人離世的呈報，其中1名78歲男病人於前日（20日）離世，其餘5人於昨日離世，年齡介乎72至97歲，全部並非來自院舍。當中有1人接種一劑疫苗，各有2人接種兩劑及三劑疫苗，亦有1人並無接種記錄。

-72歲女病人，患有高血壓、糖尿病、冠心病及心臟衰竭，在7月21日經博愛醫院急症室入院。病人當時在家昏迷不醒，發現為心臟休克，同時其家人的快測結果為陽性，病人的快測及入院篩查亦為陽性，CT值為13.6，凌晨約6點離世。

-89歲男病人，已接種兩劑疫苗，患有腎衰竭及腦退化，其兒子的快測結果為陽性。病人於7月7日經屯門醫院入院，經核酸檢測發現為陽性，CT值約14，7月22日離世。

-78歲男病人，已接種一劑疫苗，患有高血壓、糖尿病及肺氣腫。他於7月14日，因發燒及氣促經長洲醫院急症室入院，CT值約20。其後在東區醫院接受治療，但病情仍然惡化，7月20日離世。

-78歲女病人，並無疫苗記錄，患有腎衰竭及中風。7月6日快測呈陽性，因發燒及氣促經東區醫院入院，X光亦發現肺花，7月14日離院繼續家居隔離，接受確診的女兒照顧。惟在7月15日仍持續不適，感到氣促再經急症室入院，7月21日上午離世。

-95歲女病人，已接種三劑疫苗，患有高血壓、冠心病、哮喘、腦退化。7月13日下午因氣促經威爾斯親王醫院急症室入院，快測及核酸檢測同為陽性，並發現肺部有花，7月21日上午離世。

-97歲女病人，已接種三劑疫苗，患有高血壓、糖尿病及腦退化症。7月21日下午，由於發燒4日後在家暈倒不醒，被送往瑪嘉烈急症室，當時並無心跳及脈搏，經急救後於同日下午確認離世。

九龍醫院康復科男病房、屯門醫院外科病房爆疫

李亦公布，九龍醫院康復科男病房，有1名病人於7月18日確診，經追蹤後再發現兩名病人及1名員工確診，同房3名病人列作緊密接觸者，目前確診員工的情況穩定。

至於早前另一間有病人確診的康復科病房，再多兩人確診，即一共8名病人及1名員工確診。目前病人已轉往聯合醫院及伊利沙伯醫院，情況穩定。院方已為病房徹底消毒，並暫停接收新症及探訪安排。

此外，屯門醫院外科病房，1名91歲男病人在7月18日，經篩查發現確診。院方經追蹤調查後，再發現3人確診，為72至86歲的男病人，須接受隔離治療。院方暫停接收新症及探訪安排，亦為病房徹底消毒，目前感染控制組正調查個案是否關連。

疫情持續上升對公院服務已構成影響

至於疫情發展方面，李稱，因現時留醫病人超1,200人，今日新增留院病人亦上升至超過170人，公立醫院調動病床應對疫情已進入第二階段，疫情持續上升對公立醫院運作服務已經構成影響。

李指，雖然院方已預備人手及病床，惟隨著疫情再發展，無可避免更多非緊急服務暫停，再次呼籲市民勿掉以輕心，並盡快打針。

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三間護老院出現個案

張竹君表示，接獲3間院舍有確診報告，包括位於油尖旺區的東江安老院有1名院友確診，5名院友列作緊密接觸者；位於屯門的鈞溢（山景）安老院有1名院友確診，6名院友列作緊密接觸者；位於青衣的青和居護老院有1名院友確診，4名院友列作緊密接觸者。

張指，觀察到確診數目緩慢向上升，於兩周翻倍，「至於真係話幾時去到最頂峰，或幾時向下落，我哋比較難估計。」她擔心上升速度過於急速，或確診數字過多，將影響醫療系統的負擔。現時防疫措施主要為加強隔離有病徵及高危處所的確診者，例如老人院舍，期望可減低爆發情況。