無人機｜新例生效一個月　萬人註冊為駕駛員　運輸局指可追查偷拍

《小型無人機令》於今年6月1日生效，市民控制重250克或以上的航拍機，須事先註冊登記。運輸及物流局今日（13日）書面回覆議員質詢透露，截至今年6月30日，有逾一萬人註冊成為遙控駕駛員。當局指，條例生效後，有助追查航拍機和遙控駕駛員，從而協助涉及偷拍等行為的執法工作。



運輸局書面回覆稱，條例賦權警務人員，及其他獲授權人員，阻止涉影響公眾或航空安全，及其他未經授權的小型無人機操作。民航處將聯同警務處，透過日常巡邏及跟進投訴個案等工作，執行新條例，並在有需要時採取聯合行動，保障航空及公眾安全。

對於與航拍機有關的偷拍及滋擾行為，運輸局表示，新條例有助追查小型無人機的機主和遙控駕駛員，從而協助《個人資料（私隱）條例》的執法工作。另外，私隱專員公署的《閉路電視監察及使用航拍機指引》，亦從保障個人資料私隱角度，提供使用航拍機指引及建議。

民航處無人機進階訓練機構計劃 現已開辦32個課程

運輸局指，截至今年6月30日，有逾一萬人註冊成為遙控駕駛員。另外，民航處已於去年年底推出小型無人機「進階訓練機構計劃」，遙控駕駛員可參與進階訓練課程及考核以獲取「進階等級」。截至6月30日，計劃已開辦了32個進階訓練課程，培訓超過610名學員。