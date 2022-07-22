強制檢測｜增65幢大廈　將軍澳佔5幢　日出康城、都會駅各一幢

疫情持續，政府今日（22日）晚上發出新一份強制檢測公告，再有65幢住宅大廈上榜，當中有64幢曾有確診者出沒，較昨日大增八幢，葵青區以8幢上榜佔最多，涉及葵涌雍雅軒、入境處職員宿舍的葵涌盛境居、和青衣海悅花園等；將軍澳則有五幢上榜，涉日出康城領峯6座、廣明苑廣昌閣、和明苑和暉閣、都會駅城中駅9座，而安寧花園4座則因污染呈陽性而納入名單中。

另外，今日只有將軍澳安寧花園4座因污水陽性須強檢，較昨日的6幢大減。



▼7月22日強制檢測公告▼



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醫務衞生局公布，因應多宗陽性檢測個案，有64幢住宅大廈的居民須強制檢測，較昨日的56幢增加8幢，上榜屋苑大部份為公營房屋，當中葵青區有8幢上榜，成為18區中最重災的區域，包括葵芳邨葵泰樓、葵涌雍雅軒1座、屬於入境事務處員佐級職員宿舍的葵涌盛境居1座、青衣海悅花園1座等。

其次則是同樣有7幢大廈上榜的觀塘和沙田，涉及觀塘安達邨俊達樓、翠屏南邨翠杭樓、油塘高翔苑高飛閣、沙田水泉澳邨山泉樓、火炭彩禾苑、大圍雲疊花園1座等。

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其他地區的上榜屋苑方面則有，大坑民協轄下屋苑龍濤苑、將軍澳日出康城領峯6座（左翼及右翼）、將軍澳都會駅城中駅9座、東涌海堤灣畔1座、荃灣海濱花園海蕙閣、天水圍嘉湖山莊景湖居10座等。

另外，只有一幢住宅因污水被驗出對病毒呈陽性而要強檢的屋苑，較昨日的6幢大減5幢，僅將軍澳安寧花園4座上榜。

強制檢測公告列明，任何人士在上周六（16日）至今日（22日），身處名單上的大廈超過兩小時，便須於周六至下周日（23至24日）進行強制檢測。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （截至7月22日）▼

