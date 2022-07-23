倪匡逝世｜沈西城爆倪風流事　曾藏千隻AV　評小說家特質個人要曳

香港著名作家倪匡離世，其幽默詼諧、敢言善談的風流才子形象長存港人心中。其生前好友沈西城今日（23日）在書展活動中，大談倪匡當年的風流韻事，指倪匡是一個脾氣火爆、喜愛「講數」、才思敏捷且「錯都拗返直」的人，更笑言倪匡曾指小說家需附合兩大條件，一是有天份；二是「要曳」。

沈又分享才子的風流事，指倪當年移居美國，閒來剪花、剪草、看成人影片(AV)「有成幾千隻AV」，更笑者AV店員工亦認識他。沈又大爆二人當年「曳」事，稱一晚在尖東街角飲酒作樂，酩酊大醉倒臥街頭時，倪匡曾擁抱一名「美女」不肯放手，酒醒後才發現「美女」竟是垃圾桶，是一段哭笑不得的難忘經歷。



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沈西城分享他與倪匡相識經過，稱自己曾為倪匡校對《女黑俠木蘭花》，事緣1970年12月的一天，北角一間酒樓夜總會開幕，邀請城中作家、報社老總作客，二人在宴會中認識，因同是上海人故較投契，更以兄弟相稱。他笑言有通曉紫微斗數的朋友為二人算命盤，發現倪匡命中帶「四個火」及天馬星，故人較「火爆」及天馬行空，而自己則命中帶「四個水」，正因性格不同而互補不足，故關係較好。

沈表示，倪匡家中有七八名兄弟姊妹，有兩個是外星人，包括倪匡及其同為作家的胞妹亦舒。他稱，兩兄妹雖然水火不容，廿年不相往來，但倪匡本人十分欣賞胞妹，認為她是香港最好的女作家。

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酩酊大醉時錯把垃圾桶認美女

沈認為，倪匡創作有三個階段，一是住百德新街時期；二為住寶馬山時期；三是住丹拿花園時。他認為寶馬山時期是倪匡最輝煌，因「玩得最勁」，並指倪匡曾稱小說家兩大必要特質，一是有天份，二是「個人曳」。

說到「曳」，沈西城分享，曾與倪匡在尖東飲酒，二人大醉街頭。倪匡曾擁抱一名「美女」不肯放手，酒醒後才發現「美女」竟是垃圾桶，「難忘倪匡一個笑，一個係飲酒，佢成日話飲咗酒當佢講啲嘢放屁，佢唔認數。」

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堅持糟糠之妻不可棄 曾藏逾千隻AV

縱然風流韻事萬篇流傳，沈西城表示，倪匡依然堅持糟糠之妻不可棄，年月增長後，倪匡稱自己寫作、飲酒及「玩女人」的配額用完，徹底變成一名好丈夫。沈稱，倪匡移居美國三藩市時，喜好只是剪花、剪草、看成人影片(AV)，「有成幾千隻AV」，更笑者AV店員工亦認識他。沈稱，自美國歸來後，已再無「衛斯理」，只剩下一名好丈夫倪匡。

沈︰倪匡其實並不喜歡政治

倪匡敢言及批判政治形象深入人心，沈西城表示，倪匡其實並不喜歡政治，但在某環境壓抑下則會發聲，相信他即使在現今環境，仍會勇於批判。沈又說，正如武俠小說界難再有一個金庸，科幻小說亦難再有一個倪匡，「將來嘅事冇人知，但唐詩有冇人寫得過李白？天才唔係成日有，冇㗎喇。」

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