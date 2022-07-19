書展2022｜書商趕印倪匡回憶錄　周末推500本應市　料移民書大熱

第32屆香港書展將於7月20日至26日，在灣仔會展中心舉行。適逢香港四大才子之一的倪匡於早前離世、本港移民潮及香港特區成立滿25周年，出版社均「打鐵趁熱」推出相關書籍。天地圖書更為倪匡回憶錄推「增插版」，惟印刷時間倉猝，只能周末上架，首批更僅得500本；三聯則推介國家主席習近平於7.1訪港時發表的演說刊印成書，並指國家領導人相關的書籍近期都大熱。



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天地圖書攤位由17個恢復至27個

天地圖書助理總經理區麗兒表示，由於社會已逐漸習慣疫情，由去年17個攤位，恢復至以往的27個。但她認為，目前每日逾千宗確診個案、學生延遲放暑假及內地客絕跡，仍影響入場的人次，因此今年的出版量減少，謹慎考慮顧客的消費力，「同上年一樣已經好好。」

急推《來找人間衛斯理》增插版未能首日上架

倪匡於不久前離世，區透露天地圖書亦「打鐵趁熱」，出版倪匡相關的書籍，例如找來倪匡的朋友兼書迷王錚，為其於2019年出版的《來找人間衛斯理》，增插最新的回憶錄。惟印刷時間倉猝，該書最快於23日上架，首批僅得500本。

料移民書籍銷量不俗

此外，移民亦是最近港人的熱門話題，區透露移英作家所寫的《勇闖英國讀中學》及《勇闖英國讀大學》，將重點推介。她稱，該系列自推出後深受歡迎，估計書展將延續不錯的銷量。

三聯更緊貼月初香港特區成立，推出《在慶祝回歸香港二十五周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮上的講話》一書。（張浩維攝）

「冇特登審視踩唔踩界」

至於有指書商自我審查，避免推出內容敏感的書籍。區表示，天地圖書的種類多元化，「冇特登審視踩唔踩界。」她認為，只要書籍的內容合情合法，具市場需求，便會考慮推出，強調「好書就應該值得出。」

三聯：愈來愈多讀者關注國家領導人書籍

三聯特別為國家領導人的書籍，放在通道旁顯眼的位置。其市場經理高先生表示，自去年推出百年黨史相關書籍後，發現愈來愈多讀者關注領導人，相信熱潮將會持續。

此外，三聯更緊貼月初香港特區成立，推出《在慶祝回歸香港二十五周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮上的講話》一書。高透露，由於書籍不算厚，因此可立即印刷推出。