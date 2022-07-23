倪匡逝世｜沈西城倡《尋夢》等佳作譯英語傳海外：紀念倪最好方法

創作了衛斯理、原振俠等經典人物的科幻小說作家倪匡本月3日離世，其生前好友、作家沈西城今日（23日）書展活動及傳媒採訪中談及，藝術發展局工夫不足，認為應將倪匡幾本《衛斯理》佳作翻譯成英文，例如《尋夢》等，推廣至海外，更認為是紀念倪匡最好的方法，「相信倪匡大哥遠喺星球，都會鐘意咁樣紀念佢。」

與倪匡同被列為香港四大才子之一、作家蔡瀾則認為，《原振俠》比《衛斯理》寫得更好，自己亦較喜歡《原振俠》。



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與倪匡相識52年的沈西城，本月3日在其Facebook確認倪匡逝世的消息。他今在書展活動談及，當日在導演吳思遠口中獲知消息，感到十分惆悵，只能在家中默默悼念他，惟不能喝酒，「淨係飲水，飲水又冇味，偷偷哋買咗兩pack威士忌。」

談及不少讀者不捨倪匡，除買其著作外，更會研究「衛斯理著咩衫、食咩飯」。沈西城表示，156本《衛斯理》小說當中，倪匡本人認為《尋夢》是其最佳作品。沈認為，《尋夢》不論起承轉合、小說結構嚴謹程度等，均屬頂尖水平，若可翻譯成英文並流傳到外國，必定會熱銷，證明香港科幻小說水平之高，「普立茲獎都可能拎到。」

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沈續稱，除《尋夢》外，《黃金故事》、《眼晴》及《頭髮》亦是其佳作，相信將這幾本小說翻譯成英文，推廣至海外，將是紀念倪匡的最好方法，「（倪匡）大家都會開心，但藝發局工夫唔係好足。」

蔡瀾認為《原振俠》比《衛斯理》寫得好︰你睇咗就知

倪匡另一好友蔡瀾亦在書展活動上，談到倪匡作品。他稱，年輕時曾看過一次倪匡的作品，之後一直沒看，到近年自己因喜歡在睡前用手機應用程式「聽書」，故聽了不少倪匡作品。他認為，《原振俠》比《衛斯理》寫得好，自己較喜歡《原振俠》，但未有解釋原因，僅稱：「你睇咗就知。」