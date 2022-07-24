高永文倡推「黃碼」至密切接觸者及強檢人士　指「混合免疫」存疑

本港連續三日確診個案破四千宗，前食物及衛生局局長、行政會議成員高永文今日（24日）在電視節目表示，雖然Omicron致病及死亡率相對較低，目前確診數目亦未見幾何式上升，住院的嚴重病人數目亦僅以百計，反映疫情暫時未達嚴重地步。惟若確診數字升至過萬宗，嚴重及死亡率定然上升，強調市民千萬不要掉以輕心。

至於專家早前提倡的混合免疫方法，高永文指出，如何慢慢控制個案上升的數字，而不會出現大爆發，確保醫療系統能夠承受而不會「死咁多人」，仍存在相當多的疑問。另外，就即將推出的「紅黃碼」，高永文建議「黃碼」擴闊至密切接觸者及強檢人士，達至精準抗疫。



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高永文今日在無綫節目《講清講楚》表示，目前個案正慢慢上升，如個案過萬，「嚴重、死亡一定多咗」料在不久將來非緊急服務又會受到影響，並強調市民勿當流感，需要小心警惕。他同意現時應該提升病毒檢測能力、準確性及調整檢測價錢。

高永文建議「黃碼」擴闊至密切接觸者及強檢人士，達至精準抗疫。（資料圖片）

高又指「紅黃碼」推行在即，政府應研究「黃碼」的應用可否更廣泛，不只應用在入境檢疫者，更可擴闊至密切接觸者及強檢人士，並規定這類人士不能進入高風險場所，希望能精準抗疫。

至於是否涉及「紅黃碼」需要「安心出行」實名制，令人擔心會侵犯市民私隱，高指，「已經有好多軟件要提供個人資料，最緊要係政府點用呢啲資料，如果只係同抗疫有關，市民毋須抗拒。」

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早前港大四名學者包括政府專家顧問袁國勇、孔繁毅等提出本港應採取混合免疫方法，惟高永文認為混合免疫仍存在相當多的疑問，「如何評估一個人真正的免疫力？」而且不同病毒變異株亦有不同評估。此外，推行混合免疫同時能穩控疫情能否做到？他指在科學上討論完全無問題，但實行上仍有待商榷。他又提醒，市民勿誤以為打針就應該除口罩前往高危地方，從而得到混合免疫。