確診大廈｜增2358幢　嘉湖山莊14幢上榜　大圍名城7幢有居民中招

衞生署衞生防護中心今日（24日）晚上更新確診大廈名單，再有2,358幢大廈新上榜，當中以元朗區佔最多，達234幢，當中天水圍嘉湖山莊共達14幢上榜；第二及第三位則是沙田和觀塘區，當中大圍名城合共有7幢有人染疫，包涵屋苑的全部期數。

此外，今日繼續有不少酒店在名單內，包括金鐘港麗酒店、旺角香港康得思酒店等。



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累計9970幢大廈有住戶染

根據當局晚上更新的確診大廈名單，過去14日累計有9,970幢大廈有住戶染疫。

單日有2,358幢新呈報大廈。元朗區佔最多，共佔234幢，當中嘉湖山莊共有14幢，分佈在景湖居、 樂湖居、翠湖居、賞湖居的不同座數；而Wetland Seasons Park的6座、8座、17座上榜；Yoho Midtown亦佔4幢，分別有M2、M3、M7及M8座。

沙田區排第二 大圍名城佔7座

第二位則是沙田區，共佔215幢，包括大圍名家匯獨立屋，而大圍名城亦共佔7幢，遍及3個期數大廈。水泉澳邨有6幢在名單內，分別是峻泉樓、明泉樓、月泉樓、朗泉樓、樂泉樓、清泉樓。

▼7月24日確診大廈名單▼



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觀塘區排名第三

第三位是觀塘區，共有207幢，其中凱滙的1、2及5座上榜，安泰邨更有8座上榜，分別有勇泰樓、和泰樓、德泰樓、恒泰樓、景泰樓、智泰樓、豐泰樓、錦泰樓；德田邨亦有7幢，包括康盈苑、德敬樓、德樂樓、德瑞樓、德盛樓、德禮樓、德義樓。

港麗酒店、康得思酒店上榜

酒店方面，分別有金鐘港麗酒店、蘭桂坊酒店、旺角香港康得思酒店、 何文田香港九龍維景酒店、尖沙咀龍堡國際、尖沙咀皇悅卓越酒店、銅鑼灣利景酒店、馬鞍山海澄軒海景酒店、青衣永倫800酒店、東涌諾富特東薈城酒店。

▼7月19日起強制檢測公告▼



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豐盛街紀律部隊宿舍3幢全上榜

而在紀律部隊宿舍中，九龍區分別有何文田督察級警察宿舍B 座、深水埗區懲教署已婚初級職員宿舍、黃大仙紀律部隊宿舍2座、西九龍紀律部隊宿舍2座。觀塘順利紀律部隊宿舍更有4座上榜，分別是3座、5座、6座及7座。此外，牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍更全數3座均有人染疫。

至於港島區，則分別有柴灣已婚警察宿舍1座及2座、消防處柴灣員佐級已婚人員宿舍；新界區亦有將軍澳消防處百勝角已婚人員宿舍5座。