強制檢測｜增65處　紅磡半島豪庭上榜　西灣河逸濤灣四幢全中

醫務衞生局今晚（24日）發出新一份強制檢測公告，有65幢的居民須進行核酸檢測。沙田佔8幢，連同馬鞍山3幢，全個沙田區共有11幢上榜，包括銀禧花園6座、帝堡城1座、馬鞍山中心2座及聽濤雅苑4座等；紅磡半島豪庭5座同樣因有居民確診而上榜。西灣河逸濤灣更因污水樣本檢測陽性，全屋苑四幢大廈納入強檢名單。

在7月18日至24日期間曾身處有關大廈超過兩小時人士，須於明日及周二（25日至26日）進行檢測。



▼7月24日強制檢測公告▼



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沙田區共11幢須強檢 帝堡城及聽濤雅苑各一幢

由於有陽性檢測個案曾到訪，合共58幢大廈被納入強檢公告，當中新界及離島區佔42幢，包括上水、大埔、馬鞍山、將軍澳、荃灣等。其中以沙田佔最多，共有8幢上榜，分別有沙田廣場銀星閣、廣林苑興林閣、水泉澳邨嶺泉樓、帝堡城1座、瀝源邨榮瑞樓、康林苑海泓閣、乙明邨明信樓及銀禧花園6座；馬鞍山也有3幢上榜，為錦鞍苑寶鞍閣、馬鞍山中心2座及聽濤雅苑4座。因此，整個沙田區便有11幢納入名單中。

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荔景紀律部隊宿舍2座上榜

葵涌區亦有6幢，包括荔景紀律部隊宿舍2座、葵翠邨碧翠樓、葵興邨興福樓、石籬二邨石榮樓、安蔭邨豐蔭樓、葵盛東邨盛逸樓。將軍澳佔4幢，分別為善明邨善智樓、澳新都城 2 期 5 座、將軍澳廣場 1 座及維景灣畔 3 座。

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赤柱馬坑邨健馬樓居民強檢

而在九龍區，則合共有12處上榜，包括紅磡半島豪庭5座；鑽石山的鳳德邨碧鳳樓、悅庭軒1座；藍田的興田邨美田樓、康華苑宏康閣；觀塘安泰邨豐泰樓、翠屏南邨翠榮樓等。

港島區涉4幢，當中有鴨脷洲利東邨東平樓、海怡半島美晞閣，以及赤柱馬坑邨健馬樓，和筲箕灣耀東邨耀興樓。

西灣河及柴灣共7幢大廈污水呈陽性

此外，另有7處污水樣本檢測呈陽性，故同樣須接受強檢，當中西灣河逸濤灣的四座全數上榜，分別有春瑤軒、夏池軒、秋盈軒及冬和軒。而柴灣樂軒臺的3座及5座、柴灣興華(二)邨樂興樓亦上榜。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （截至7月25日）▼



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政府指，已在各區設立流動採樣站，3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，並不能使用快速抗原測試。即使已接種新冠疫苗，亦必須接受上述強制檢測。